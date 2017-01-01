С 1 января прекращён эксперимент по выдаче 72-часовых виз в Калининград

Представительство МИД РФ в Калининградской области с 1 января этого года прекратило выдачу краткосрочных виз в регион, получивших название "туризм 72 часа".

Речь идет об особых визах, которые действовали в рамках эксперимента с 2002 года.

Их могли получить граждане стран Шенгенской зоны, Великобритании и Японии для посещения Калининградской области в течение 72 часов (в некоторых случаях разрешалось нахождение в регионе дополнительные сутки, при учёте дороги).

Эти визы предлагалось отменить еще в 2014 году, однако с 1 января 2015 года, а затем с 1 января 2016 года их продлевали по просьбе региональных властей, поскольку они положительно влияли на имидж региона. В среднем, в год визу получали всего около тысячи человек.

Особенностью этой визы была скорость её получения и простота по сравнению со стандартной туристической визой. Оформить "туризм 72 часа" можно было всего за три рабочих дня, обратившись в аккредитованное в МИД РФ агентство, оплатив визовый сбор, страховку и забронировав гостиницу в Калининграде или области.

При этом въезжать в регион можно было только через пропускные пункты "Багратионовск" и "Мамоново", а также можно было прилететь в аэропорт Храброво. Визу ставил при въезде в страну представитель министерства, поэтому приезжать нужно было в рабочее время в будние дни. В настоящий момент власти планируют подготовить замену этому проекту.

В представительстве МИД в регионе говорится, что вопросы упрощенного визового въезда в Калининградскую область будут урегулированы в Федеральном законе "Об особой экономической зоне на территории Калининградской области". Сейчас проект поправок разрабатывается Минэкономразвития по поручению президента России.

Ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что возможно введение электронных виз для иностранцев, приезжающих в регион. В таком случае, иностранцы будут заполнять анкету на сайте за трое суток до визита. В случае положительного решения выдавать визу им также будут непосредственно на границе.