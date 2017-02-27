Иностранцы смогут посещать Калининградскую область по электронным визам
Иностранцы смогут посещать Калининградскую область по электронным визам, которые будет выдавать официальный сайт МИД. Как передаёт
ТАСС, об этом сообщил глава региона Антон Алиханов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"Мы изначально задумывались о полной отмене виз и создании безвизового режима именно для Калининграда, – рассказал Алиханов. – Потом все-таки остановились на том варианте, который уже сейчас, насколько я понимаю, прошло голосование в Думе по этому вопросу. И с учетом того что такой механизм уже есть для Владивостока, хотели бы применить его и для Калининграда".
Как сообщил глава региона, в правительстве уже прошёл ряд согласований по инициативе об упрощении визового режима для области. По его мнению, в ближайшее время можно будет ожидать обсуждения на парламентском уровне.
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