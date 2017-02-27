Иностранцы смогут посещать Калининградскую область по электронным визам, которые будет выдавать официальный сайт МИД. Как передаёт ТАСС, об этом сообщил глава региона Антон Алиханов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы изначально задумывались о полной отмене виз и создании безвизового режима именно для Калининграда, – рассказал Алиханов. – Потом все-таки остановились на том варианте, который уже сейчас, насколько я понимаю, прошло голосование в Думе по этому вопросу. И с учетом того что такой механизм уже есть для Владивостока, хотели бы применить его и для Калининграда".

Как сообщил глава региона, в правительстве уже прошёл ряд согласований по инициативе об упрощении визового режима для области. По его мнению, в ближайшее время можно будет ожидать обсуждения на парламентском уровне.