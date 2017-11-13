В Калининградском зоопарке рассказали о самочувствии сотрудницы после нападения тигра

Сотрудница Калининградского зоопарка после нападения амурского тигра пошла на поправку. Об этом сообщается на странице учреждения на сайте "ВКонтакте"
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"Друзья, только что из Областной больницы от нашей пострадавшей. Честно говоря, ехали с некоторым душевным волнением. И зря. Наша коллега, несмотря на всё пережитое, оказалась настоящим бойцом: скорость её выздоровления удивляет даже врачей. Поговаривают о выписке", — отмечается в сообщении.
Пострадавшую уже перевели из реанимации в обычное отделение. Женщина чувствует себя хорошо. По словам медиков, последующая реабилитация пациентки займёт около двух месяцев. Коллеги утверждают, что пациентка находится в бодром настроении и у неё хороший аппетит.
"Она читает газеты, журналы и наши соцсети. Была невероятно тронута вашими пожеланиями и добрыми словами. Говорит, что не ожидала такой реакции — "думала, все ополчатся против меня". В общем, всё идёт хорошо. Живём дальше", — говорится на странице зоопарка.
Между тем некоторые калининградцы высказывают опасения за жизнь и здоровье напавшего на женщину тигра по имени Тайфун. Так, особенно внимательные посетители зоопарка заметили худобу животного и предположили, что его недокармливают.
"Амурские тигры живут в среднем 15 лет. Тайфуну 16 лет. Много вы видели столетних старичков толстых, бодрых и лоснящихся? Тайфун мало двигается, немного ест, причём к рациону он относится довольно разборчиво — например, может отказываться от конины и крольчатины, — пояснила пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова. — В некоторых зоопарках пожилых животных подвергают эвтаназии гуманным способом. Но у нас не так — мы своих старичков не бросаем. Будем стараться, чтобы он прожил как можно дольше в хороших условиях. Мы ему даже когти сами подрезаем периодически, так как у него нет сил самостоятельно их стачивать".
Напомним, амурский тигр напал на сотрудницу Калининградского зоопарка 5 ноября. Животное внезапно оказалось в вольере
в тот момент, когда там работала женщина-кипер. У пострадавшей прокушено лёгкое
, она находится в больнице.