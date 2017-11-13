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В Калининградском зоопарке рассказали о самочувствии сотрудницы после нападения тигра

Автор: Ольга Запивалова
17:05
  4981
Сотрудница Калининградского зоопарка после нападения амурского тигра пошла на поправку. Об этом сообщается на странице учреждения на сайте "ВКонтакте"

"Друзья, только что из Областной больницы от нашей пострадавшей. Честно говоря, ехали с некоторым душевным волнением. И зря. Наша коллега, несмотря на всё пережитое, оказалась настоящим бойцом: скорость её выздоровления удивляет даже врачей. Поговаривают о выписке", — отмечается в сообщении.

Пострадавшую уже перевели из реанимации в обычное отделение. Женщина чувствует себя хорошо. По словам медиков, последующая реабилитация пациентки займёт около двух месяцев. Коллеги утверждают, что пациентка находится в бодром настроении и у неё хороший аппетит.

"Она читает газеты, журналы и наши соцсети. Была невероятно тронута вашими пожеланиями и добрыми словами. Говорит, что не ожидала такой реакции — "думала, все ополчатся против меня". В общем, всё идёт хорошо. Живём дальше", — говорится на странице зоопарка.
 
Между тем некоторые калининградцы высказывают опасения за жизнь и здоровье напавшего на женщину тигра по имени Тайфун. Так, особенно внимательные посетители зоопарка заметили худобу животного и предположили, что его недокармливают.

"Амурские тигры живут в среднем 15 лет. Тайфуну 16 лет. Много вы видели столетних старичков толстых, бодрых и лоснящихся? Тайфун мало двигается, немного ест, причём к рациону он относится довольно разборчиво — например, может отказываться от конины и крольчатины, — пояснила пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова. — В некоторых зоопарках пожилых животных подвергают эвтаназии гуманным способом. Но у нас не так — мы своих старичков не бросаем. Будем стараться, чтобы он прожил как можно дольше в хороших условиях. Мы ему даже когти сами подрезаем периодически, так как у него нет сил самостоятельно их стачивать".
 
Напомним, амурский тигр напал на сотрудницу Калининградского зоопарка 5 ноября. Животное внезапно оказалось в вольере в тот момент, когда там работала женщина-кипер. У пострадавшей прокушено лёгкое, она находится в больнице.

 
 

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