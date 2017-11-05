Очевидцы рассказали о ЧП в калининградском зоопарке

Когда люди услышали крики из вольера с тигром, возле него собралась огромная толпа. Посетители увидели, что животное село на молодую женщину и кусало её за руки. На лице девушки была кровь, она кричала и пыталась отбиваться от животного.

По словам калининградца Дмитрия, никого из сотрудников в этот момент не было рядом. Очевидцы начали доставать стулья и столы из подсобного помещения и кидать в тигра. Животное испугалось, тогда зоотехнику удалось убежать, ей помогли выбраться из вольера.

Посетители вызвали скорую и полицию. Через некоторое время в тигра выстрелили снотворным, сообщил Дмитрий.