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У сотрудницы зоопарка, на которую напал тигр, прокушено лёгкое

Автор: Ольга Запивалова
12:34
  2085
У сотрудницы зоопарка, на которую напал тигр, прокушено лёгкое. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.

Сразу после инцидента женщину госпитализировали в БСМП. Однако позже оказалось, что у неё прокушена грудная клетка и травмировано лёгкое. С диагнозом "пневмоторакс" пострадавшую перевели в Областную клиническую больницу. Кроме того, у женщины множественные укушенные рваные раны головы, спины, верхних и нижних конечностей.

"Мы как раз проходили мимо клетки с той стороны, где она у ограды убирала листву. Животного не было видно. И вдруг неожиданно раздался истошный крик. Людей вокруг было мало. Все делали что могли — кричали, чтобы спугнуть животное, кидали камнями. Но при этом боялись попасть в женщину. Мой муж нашёл какую-то длинную ветку и пытался через прутья решётки этой палкой оттолкнуть тигра. Но он даже не чувствовал этого. Я кричала на весь зоопарк — звала сотрудников, охрану. Сотрудники появились, но беда в том, что они ничего не могли сделать — у них не было никаких приспособлений. Они так же кидались в зверя подручными средствами и пытались отпугнуть его криками", — рассказала калининградка Наталья.

По словам очевидицы, тигр сидел на пострадавшей сверху, не давал ей подняться, бил лапами и кусал, будто играя. Казалось, что он сам удивился присутствию человека в вольере.

Хищник держал женщину около 15 минут. Наталья за это время вызвала скорую помощь и позвонила в полицию. По словам женщины, зверь отошёл только после того, как в него сверху стали кидать крупные предметы — урны, скамейки и столы из уличного кафе.

Амурский тигр напал на сотрудницу зоопарка 5 ноября около 12:00. Зверя удалось отогнать посетителям. Позже в зоопарке сообщили, что женщина, очевидно, нарушила технику безопасности. Сейчас состояние пострадавшей стабильно тяжёлое.

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