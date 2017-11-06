Причиной трагедии в калининградском зоопарке стало нарушение сотрудником техники безопасности

Причиной трагедии в калининградском зоопарке послужило нарушение сотрудником техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка, ссылаясь на предварительные данные служебного расследования.

"По предварительным данным, полученным в ходе служебного расследования, причиной трагедии послужило нарушение сотрудником техники безопасности во время работы на объекте", — говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавший сотрудник переведён в Областную клиническую больницу. Её состояние стабильное, угрозы для жизни нет.