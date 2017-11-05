СК начал доследственную проверку по факту нападения тигра на сотрудницу калининградского зоопарка
По предварительным данным, животное вышло в уличный вольер в тот момент, когда там находилась женщина, и напало на неё. "В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, уточняется состояние пострадавшей и характер полученных ею повреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
Пострадавшая сотрудница была госпитализирован
а в лечебное учреждение. В зоопарке проведут служебное расследование, чтобы выяснить точную причину инцидента.