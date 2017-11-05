СК начал доследственную проверку по факту нападения тигра на сотрудницу калининградского зоопарка

По факту нападения тигра на сотрудницу калининградского зоопарка следственные органы СК РФ по Калининградской области организовали доследственную проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, животное вышло в уличный вольер в тот момент, когда там находилась женщина, и напало на неё. "В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, уточняется состояние пострадавшей и характер полученных ею повреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.