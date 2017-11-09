Чумовая ситуация: что калининградцы должны знать об АЧС

В 1970-80 годах АЧС распространилась по странам Центральной и Северной Америки. В России АЧС регистрируется с 2007 года.

Позже АЧС фиксировали в 1957 году в Португалии, а в 1960 – в Испании. Это экзотическая инфекция, свойственная ранее только диким африканским свиньям, поражая домашних животных, приобретает острую форму с практически неизбежным летальным исходом.

Болезнь стала известна с начала ХХ века, когда завезли и попытались разводить свиней культурных пород в колониальных африканских странах. Впервые ее зарегистрировали в 1903 году в Южной Африке.

Особенностью АЧС является чрезвычайно быстрое изменение форм течения инфекции среди домашних свиней от острого до хронического и бессимптомного носительства и непредсказуемого распространения.

Африканскую чуму свиней (АЧС) еще называют африканской лихорадкой, восточноафриканской чумой, болезнью Монтгомери. Это контагиозная (заразная) септическая (связанная с поражением гнилостными микробами) болезнь домашних свиней и диких кабанов. Летальность в случае заражения достигает 100%.

Что это за болезнь?

7 ноября стало известно, что несколько дней назад в Калининградской области были обнаружены животные, заражённые африканской чумой свиней (АЧС). Клопс.Ru собрал информацию о том, что это за инфекция и как с ней намерены бороться в регионе.

Основные симптомы АЧС?

Болезнь может проявляться как с ярко выраженными признаками заражения, так и протекать бессимптомно. Также АЧС может протекать в хронической форме. Инкубационный период составляет от трёх до 15 суток.

При острой форме АЧС у животного наблюдается повышение температуры тела до 41-42°С. Причем лихорадка держится в течение 3-7 дней. Также у зараженной свиньи фиксируют слабость, посинение или покраснение кожи ушей, живота, промежности и хвоста, одышку, кашель. АЧС сопровождается диареей, иногда с примесью крови, кровянистыми выделениями из носовой полости, судорогами. Могут появиться приступы рвоты, парезы и параличи задних конечностей.

Как правило, гибель животных наступает на 5-10 сутки от начала заболевания. Выжившие животные остаются вирусоносителями пожизненно.

Как и кому передаётся АЧС?

Основным источником возбудителя АЧС являются больные, переболевшие или павшие от АЧС домашние свиньи и дикие кабаны, а также их останки, секреты и экскременты.

Передача возбудителя АЧС осуществляется при непосредственном контакте с больным животным, пищевыми продуктами или сырьем, полученными от него. Также возбудитель может оставаться на всем, что контактировало с заражённой свиньей: других видах животных, корме, одежде, в почве, в воде, на поверхностях в помещении, оборудовании, транспортных и технических средствах.

Резервуарами вируса в природе являются африканские дикие свиньи и некоторые клещи. Для людей и других домашних животных инфекция не опасна.

Как бороться с АЧС?

Ни вакцины, ни прививки от АЧС не разработаны. Лечение инфицированных животных запрещено. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья, а также всех свиней в определённом радиусе от очага. Трупы животных кремируются.

На территории радиусом не менее 5 км от очага инфекции (первая угрожаемая зона) в хозяйствах (не отнесённых к 4 компартменту), проводится изъятие всех свиней и полученной от них продукции.

В радиусе 100 км от границ обнаруженного очага инфекции проводятся наблюдения за состоянием свиней и проведение лабораторных анализов проб от всех подозреваемых в заболевании животных.

Вирус устойчив к высушиванию и гниению, но разрушается при тепловой обработке при температуре 70°С в течение не менее получаса.

Через какой срок можно снова разводить свиней в бывшем очаге АЧС?

В бывшем очаге и первой угрожаемой зоне снова разводить свиней можно через год после отмены карантина.

Для свиноводческих хозяйств, работающих в закрытом режиме, с разрешения специальной комиссии, уже через 8 месяцев после отмены карантина.

Как защититься от АЧС?

Росприроднадзор приводит следующие способы избежать заражения:

— обеспечить безвыгульное содержание свиней;

— соблюдать ветеринарные правила содержания свиней;

— не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;

— предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи);

— раз в декаду обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;

— не завозить свиней без согласования с государственной ветслужбой;

— не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы;

— ограничить связи с неблагополучными территориями;

— немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения.

Где в Калининграде обнаружили животных, заражённых АЧС?

По данным регионального правительства, 4 ноября 2017 года специалисты обнаружили двух кабанов, заражённых АЧС.