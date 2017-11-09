Чумовая ситуация: что калининградцы должны знать об АЧС

7 ноября стало известно, что несколько дней назад в Калининградской области были обнаружены животные, заражённые африканской чумой свиней (АЧС). Клопс.Ru собрал информацию о том, что это за инфекция и как с ней намерены бороться в регионе.
Что это за болезнь?
Африканскую чуму свиней (АЧС) еще называют африканской лихорадкой, восточноафриканской чумой, болезнью Монтгомери. Это контагиозная (заразная) септическая (связанная с поражением гнилостными микробами) болезнь домашних свиней и диких кабанов. Летальность в случае заражения достигает 100%.
Особенностью АЧС является чрезвычайно быстрое изменение форм течения инфекции среди домашних свиней от острого до хронического и бессимптомного носительства и непредсказуемого распространения.
Откуда взялась АЧС?
Болезнь стала известна с начала ХХ века, когда завезли и попытались разводить свиней культурных пород в колониальных африканских странах. Впервые ее зарегистрировали в 1903 году в Южной Африке.
Позже АЧС фиксировали в 1957 году в Португалии, а в 1960 – в Испании. Это экзотическая инфекция, свойственная ранее только диким африканским свиньям, поражая домашних животных, приобретает острую форму с практически неизбежным летальным исходом.
В 1970-80 годах АЧС распространилась по странам Центральной и Северной Америки. В России АЧС регистрируется с 2007 года.
В последнее время периодически фиксируют вспышки АЧС в
Польше. Также об обнаружении болезни у животных периодически сообщается в Литве, Латвии и на Украине.
Основные симптомы АЧС?
Болезнь может проявляться как с ярко выраженными признаками заражения, так и протекать бессимптомно. Также АЧС может протекать в хронической форме. Инкубационный период составляет от трёх до 15 суток.
При острой форме АЧС у животного наблюдается повышение температуры тела до 41-42°С. Причем лихорадка держится в течение 3-7 дней. Также у зараженной свиньи фиксируют слабость, посинение или покраснение кожи ушей, живота, промежности и хвоста, одышку, кашель. АЧС сопровождается диареей, иногда с примесью крови, кровянистыми выделениями из носовой полости, судорогами. Могут появиться приступы рвоты, парезы и параличи задних конечностей.
Как правило, гибель животных наступает на 5-10 сутки от начала заболевания. Выжившие животные остаются вирусоносителями пожизненно.
Как и кому передаётся АЧС?
Основным источником возбудителя АЧС являются больные, переболевшие или павшие от АЧС домашние свиньи и дикие кабаны, а также их останки, секреты и экскременты.
Передача возбудителя АЧС осуществляется при непосредственном контакте с больным животным, пищевыми продуктами или сырьем, полученными от него. Также возбудитель может оставаться на всем, что контактировало с заражённой свиньей: других видах животных, корме, одежде, в почве, в воде, на поверхностях в помещении, оборудовании, транспортных и технических средствах.
Резервуарами вируса в природе являются африканские дикие свиньи и некоторые клещи. Для людей и других домашних животных инфекция не опасна.
Как бороться с АЧС?
Ни вакцины, ни прививки от АЧС не разработаны. Лечение инфицированных животных запрещено. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья, а также всех свиней в определённом радиусе от очага. Трупы животных кремируются.
На территории радиусом не менее 5 км от очага инфекции (первая угрожаемая зона) в хозяйствах (не отнесённых к 4 компартменту), проводится изъятие всех свиней и полученной от них продукции.
В радиусе 100 км от границ обнаруженного очага инфекции проводятся наблюдения за состоянием свиней и проведение лабораторных анализов проб от всех подозреваемых в заболевании животных.
Вирус устойчив к высушиванию и гниению, но разрушается при тепловой обработке при температуре 70°С в течение не менее получаса.
Через какой срок можно снова разводить свиней в бывшем очаге АЧС?
В бывшем очаге и первой угрожаемой зоне снова разводить свиней можно через год после отмены карантина.
Для свиноводческих хозяйств, работающих в закрытом режиме, с разрешения специальной комиссии, уже через 8 месяцев после отмены карантина.
Как защититься от АЧС?
Росприроднадзор приводит следующие способы избежать заражения:
— обеспечить безвыгульное содержание свиней;
— соблюдать ветеринарные правила содержания свиней;
— не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
— предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи);
— раз в декаду обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;
— не завозить свиней без согласования с государственной ветслужбой;
— не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы;
— ограничить связи с неблагополучными территориями;
— немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения.
Где в Калининграде обнаружили животных, заражённых АЧС?
По данным регионального правительства, 4 ноября 2017 года специалисты обнаружили
двух кабанов, заражённых АЧС.
"Первый был обнаружен на расстоянии одного километра от польской границы. Это Октябрьское охотхозяйство, второе — это Ладушкинское охотхозяйство. Соответственно, Багратионовский и Ладушкинский районы у нас теперь неблагополучные и там будут введены соответствующие ограничения", — пояснил вице-губернатор Александр Шендерюк-Жидков.
Что предпринимается для предотвращения распространения АЧС в регионе?
Сейчас на территории Багратионовского и Ладушкинского округов введён карантин, временно запрещена спортивная охота и продажа
фермерской свинины.
Три самых крупных предприятия региона, где содержится порядка 180 тысяч голов свиней, относятся к 4 копартменту. А это значит, что у них существуют все необходимые условия для защиты производства. Их работы никакие ограничения, включая экспорт, никак не коснутся.
Во всей Калининградской области содержится примерно 200 тысяч голов свиней. Животные, содержащиеся на личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), которые как раз больше всего рискуют в данной ситуации, составляют порядка 5% от общего количества.
"Сегодня в муниципалитетах обходят все подворья и фиксируют количество (животных – прим.ред.). Образованы комиссии, куда вошли ветеринары. Эти комиссии будут делать обследование каждого ЛПХ, в том числе путем проведения анализов", — заверила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.
Также в настоящее время во всех муниципалитетах проводится ряд мер, который помешает миграции диких животных из "неблагополучных" территорий в другие районы. По словам Шендерюка-Жидкова, в лесах даже роют траншеи.
Заражённое поголовье и все животные, находящиеся в первой угрожаемой зоне, будут изыматься и "перерабатываться" на предприятии (каком конкретно, определят в ближайшее время).
" В первой угрожаемой зоне будет изъято всё. При обследовании других хозяйств обследование будет приниматься на месте ветеринарами. И замороженная продукция будет изыматься", —подчеркнула Наталья Шевцова.
В настоящее время разрабатываются компенсационные меры для фермеров, которые будут применяться в случае изъятия у фермеров животных или продукции.
Также планируется снижение численности диких животных. В 2017 году, причем еще до обнаружения вспышки АЧС, был установлен норматив: 0,25 кабана на 1 тысячу гектаров леса. Это предусматривает снижение регулярной численности животных более чем в 10 раз.
"За истёкший с момента обнаружения АЧС период уже изъято из дикой природы 52 кабана. В дальнейшем также будет производиться изъятие. Это не охота, но организованное изъятие, под эгидой Министерства природы. Если мы говорим про Багратионовский и Ладушкинский районы, то еще не менее 400 голов буде изъято", — отметил Шендерюк-Жидков.
В Калининградской области открыта горячая линия
по вопросам африканской чумы свиней (АЧС): 52-72-99
Как пояснила министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова, режим "опасности заражения АЧС" будет снят, когда пройдет не менее 30 дней с момента последней фиксации заражения животного в регионе.
Какие последствия для региона?
Пока вспышка АЧС в регионе зафиксирована только в дикой фауне. На производствах и личных подсобных хозяйствах случаев заражения не обнаружены.
Министр сельского хозяйства Наталья Шевцова, уверена, что если дальнейшего распространения АЧС в регионе удастся избежать, то ни на бюджете области, ни даже на ценах на свинину нынешняя ситуация особо не повлияет.
При этом чиновница опасается, что при развитии худшего сценария проблема очень серьезно затронет всю экономику
области.
"АЧС — это та проблема, которая может накрыть действительно всю экономику области. И только наше сознательное отношение ко всему происходящему поможет нам выйти из этой ситуации в нормальном виде. Та экономика, которая создаётся в малых хозяйствах, конечно, потом нам не компенсирует поступление налогов в бюджет области от этих предприятий. Причём не только через работу самих этих предприятий, но и через торговлю, и через переработку (их продукции — Прим. ред. ", — заявила Шевцова.
В региональном правительстве уверены, что нынешнее положение вещей не должно сказаться на проблемах с экспортом или транзитом калининградской мясной продукции через соседние государства.
"На сегодняшний день риска нет. Надо будет посмотреть, как будут вести себя наши коллеги. Более того, планируется признать остальные районы (помимо Ладушкинского и Багратионовского) благополучными и, соответсвенно, таких ограничений введено быть не может", — заявил Шендерюк-Жидков.
Три крупных предприятия в Правдинском, Зеленоградском и Гусевском районе, которые относятся к 4 компартменту, а также другие предприятия 3 компартмента, никакие ограничения не затронут.