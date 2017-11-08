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В Ладушкине и Багратионовске запретят продавать фермерскую свинину и охотиться на кабанов

Автор: Екатерина Медведева
13:55
  1744
В Багратионовском и Ладушкинском округах будет наложен временный запрет на торговлю фермерской свининой и спортивную охоту на кабанов. Об этом в среду, 8 ноября, рассказал журналистам заместитель председателя регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков.

В связи с обнаружением четырёх заражённых африканской чумой свиней (АЧС) кабанов в Ладушкинском и Багратионовском охотхозяйствах в областном правительстве состоялось срочное совещание с участием всех сельхозпроизводителей и руководителей районов. По его результатам готовится приказ, предусматривающий ряд мероприятий по предотвращению распространения болезни.

"В неблагополучных районах будет запрещена спортивная охота. Более того, мы рассмотрим вопрос об ограничении охоты в целом на территории Калининградской области. Помимо этого, будет запрещена торговля на ярмарках в этих районах всей продукцией", — заявил Шендерюк-Жидков.

Чиновник добавил, что исключение составляют предприятия третьего и четвёртого компартмента, которые на сегодняшний день "не вызывают беспокойства". Эти компании смогут не только продавать, но и экспортировать свою продукцию в другие регионы. К четвёртому компартменту относятся три самых крупных животноводческих комплекса региона в Гусевском, Правдинском и Зеленоградском районах.

"Личные подсобные хозяйства в этих районах (Ладушкинский и Багратионовский — Прим. ред.) находятся под угрозой, поэтому сейчас разрабатываются компенсационные меры, которые будут выплачиваться в случае изъятия", — рассказал Шендерюк-Жидков.

Вице-губернатор отметил, что уже поручено пересчитать животных во всех ЛПХ. По предварительным оценкам, такое животноводство составляет порядка 5% от всего поголовья в регионе, которое насчитывает примерно 2000 голов.

Напомним, в Багратионовском городском округе специалисты выявили случаи заболевания животных африканской чумой свиней. В охотничьих хозяйствах сейчас установили карантин.

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