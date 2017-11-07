В Калининградской области обнаружен вирус африканской чумы свиней

В Багратионовском городском округе специалисты выявили четыре случая заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает правительство Калининградской области.



Вирус обнаружили, исследуя туши кабанов на территории охотничьих хозяйств. "Данная инфекция относится к группе особо опасных, распространяется очень быстро и наносит колоссальный экономический ущерб отрасли животноводства, — отметили в правительстве. — Источник заболевания в настоящее время устанавливается".



В охотничьих хозяйствах сейчас установили карантин. Задача специалистов сейчас — снизить популяцию дикого кабана на территории области до плотности 0,25 особи на 1 тыс. га.



Владельцам свиней в регионе рекомендуется не кормить своих животных продуктами, не прошедшими проверку, провести обработку от клещей и грызунов (они переносят инфекцию), не покупать свиней без ветеринарных документов, соблюдать правила утилизации трупов животных, а также не использовать в пищу мясо павших или вынужденно убитых зверей. Обо всех случаях падежа необходимо сообщать ветеринарным специалистам.