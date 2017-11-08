Министр сельского хозяйства: АЧС может накрыть всю экономику Калининградской области

Распространение АЧС несёт реальную угрозу экономике Калининградской области. Об этом в среду, 8 ноября, сообщила журналистам министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова.



"АЧС — это та проблема, которая может накрыть действительно всю экономику области. И только наше сознательное отношение ко всему происходящему поможет нам выйти из этой ситуации в нормальном виде. Сейчас мы имеем африканскую чуму свиней в дикой фауне. Но мы прекрасно понимаем, что АЧС переносится механическим способом. То есть любой контакт, даже на одежде, который мы имеем, может не зная того, с инфекцией, может дать вспышку в области", — заявила Шевцова.



Министр добавила, что экономика региона очень сильно зависима от трёх крупных сельхозпроизводителей, включая "Прибалтийскую мясную компанию", "Правдинское свинопроизводство". Все они принадлежат к так называемому четвёртому компартменту, а значит, процесс производства довольно защищён, поэтому о приостановке их деятельности или изъятии продукции речи сейчас не идёт. Однако гипотетическое проникновение инфекции на территорию этих производств грозит серьёзными экономическими потерями для областного бюджета.

"Та экономика, которая создаётся в малых хозяйствах, конечно, потом нам не компенсирует поступление налогов в бюджет области от этих предприятий. Причём не только через работу самих этих предприятий, но и через торговлю, и через переработку (их продукции — Прим. ред.)", — пояснила Шевцова.



При этом заместитель председателя регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков не выказал беспокойства по поводу защищённости от АЧС крупных калининградских свинопроизводств и предположил, что работа их не претерпит никаких изменений.



Во вторник, 7 ноября, Во вторник, 7 ноября, стало известно о выявлении в регионе случаев заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС).