В Калининградской области открыли горячую линию по африканской чуме свиней

В Калининградской области открыта горячая линия по вопросам африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в среду, 8 ноября, рассказал журналистам заместитель председателя регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков.



"У нас есть горячая линия. Там работают специалисты-ветеринары, которые по любому вопросу могут дать ответ. Ещё раз напомню, что АЧС не опасна для людей. Другое дело, что и в Ладушкинском, и в Багратионовском районах предпринимаются меры (по изъятию продукции — Прим. ред.). Связавшись как раз по этому телефону, можно узнать, как сдать эту замечательную продукцию", — пояснил Шендерюк-Жидков. Номер телефона, по которому следует обращаться жителям региона со всеми вопросами, касающимися заболевания животных: 52-72-99.



По словам чиновника, чтобы ограничить возможное распространение АЧС среди диких животных в другие районы Калининградской области, уже предпринимается ряд мер — вплоть до того, что в охотхозяйствах роют траншеи, мешающие животным мигрировать.



"Сотрудники ГИБДД устанавливают ограничения в движении, то есть в перевозке продукции. Весь ряд мер будет прописан в указе, который сегодня уже опубликуют", — рассказал Шендерюк-Жидков.



Вице-губернатор подчеркнул, что угроза распространения АЧС в регионе крайне мала, потому что популяция этих животных на текущий момент и так была заметно снижена.



"Действует в 2017 году норматив: 0,25 на 1000 гектаров — это подразумевает снижение численности более чем в десять раз. На сегодняшний день уже 52 кабана изъято. Если будем получать информацию о заболевании, то будет производиться организованное изъятие кабанов", — уточнил Шендерюк-Жидков. Он отметил, что в данном случае речь идёт не об охоте, а об отлове и бескровном умерщвлении животных.