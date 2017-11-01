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Главная Новости Общество

"Нужно три миллиарда рублей": как калининградские власти планируют избежать повторения потопа

Автор: Екатерина Медведева
31 октября 201719:42
  3632
Десятки улиц в Калининграде оказались затопленными в результате сильных осадков, накрывших регион в минувшие выходные.  С последствиями бедствия предстоит справляться еще минимум пару недель. По прогнозам синоптиков, дожди вернутся в начале ноября, а Александр Ярошук предрёк, что гораздо большие проблемы принесут региональному центру не осенние осадки, а весенние паводки. Клопс.Ru решил разобраться, каким образом власти справлялись с нынешним потопом и можно ли избежать подобного в будущем.

Что произошло?

По данным горадминистрации, за трое суток в Калининграде выпало 45 мм осадков. Самый дождливый день пришелся на 28 октября. Порывы ветра достигали 20-26 метров секунду. Из-за этого были повалены несколько десятков деревьев. Нагонные волны привели к повышению уровня воды в Преголе до 98 сантиметров. Ежедневно ЕДДС принимала от горожан более 1,5 тысяч звонков. Возникла угроза подтопления подвалов ТЭЦ-1, что при худшем развитии событий привело бы к отключению тепла в домах в центре города. 
 
Из-за разлива реки Товарная возникла угроза затопления канализационной насосной станции. Затопило подвалы и первые этажи примерно в трёх сотнях домов. Особенно пострадали несколько — на улицах Клавы Назаровой и  Дзержинского. Жителей дома по улице Дзержинского, 140, спасатели вывозили из подъездов на лодке. Переехать на время в маневренный фонд жильцы отказались. 
 
Из-за разлива реки Лесная на улице Зои Космодемьянской перекрыли движение автотранспорта. А после многочисленных сообщений о застрявших в воде автомобилях там установили дежурство поисково-спасательной группы. Спасатели проводили эвакуацию затонувших машин. Сотрудники муниципальных служб в авральном режиме прочищали магистральные коллекторы дождевой канализации, откачивали насосами воду из подвальных помещений.  

Какую ждать погоду?

Во вторник, 31 октября, ветер стих и сильные дожди прекратились. По прогнозам регионального Гидрометеоцентра, в предстоящие пару дней в Калининграде сохранится примерно такая же погода. "Ветер немного ослабнет, и его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Осадков будет меньше, чем в выходные, уже не стоит ждать града", — рассказали в организации. Однако, по данным ГО и ЧС, уровень воды в Преголе спадает крайне медленно. В 9:00 31 октября он составлял 90 см.
 
На улице Клавы Назаровой пять домов все еще окружены водой. Там выложили подходы к домам из мешков с песком. На 40 сантиметров затоплен фундамент дома №140 на улице Дзержинского.  Ситуация в городе находится на контроле у министерства МЧС РФ, с представителями которого чиновники проводят селекторные совещания.  
 
Ущерб пока не подсчитан. Чиновники рассчитывают, что ликвидировать последствия потопа удастся в течение 1,5-2 недель.

Почему это произошло?

Как рассказал в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" руководитель МБУ "Гидротехник" Алексей Мойса, причин подтопления города несколько.
 
Долгое время перед ливневым периодом в регионе наблюдались небольшие дожди, поэтому почва напиталась влагой. "В минувшие годы в городе появилось очень много асфальтированных территорий, они покрывают уже до 70% Калининграда. А именно зеленые зоны задерживали, то есть дренировали воду. Сейчас же воде некуда уходить и она прямиком поступает в ручьи. Они, в свою очередь, не справляются с таким потоком. Основные подтопления в городе произошли именно в районе расположения ручьев", — рассказал Мойса.
 
Опавшая листва тоже сыграла свою роль, но только при образовании больших луж: листья забивают только решетки, но не сами коллекторы.  
 
"Необходимо расширять русла, а также расширять мосты, потому что их пропускная способность уже не соответствует реалиям", — заявил глава муниципального предприятия.
 
По словам Мойсы, крайне важно расчищать реки в городе и в области. Однако проблема в том, что даже калининградские ручьи Лесной и Товарный находятся в федеральном ведении, поэтому средства на эти работы не могут быть выделены из муниципального бюджета. "МБУ "Гидротехник" только косит траву на берегах, расчищает их от кустарников, а также чистит решетки", — уточнил Мойса.
 
В региональном правительстве сообщили, что подтопление территорий в муниципалитетах вызвано "сбоем в работе мелиоративных систем".

Что дальше?

По словам Александра Ярошука, губернатор отдал распоряжение в течение двух недель подготовить предложения о том, какая поддержка нужна для решения проблемы подтоплений. Некоторые из этих данных будут учтены в областном бюджете на 2018 год.
 
Калининградские власти рассчитывают, что им будет оказана помощь в покупке спецтеники, а также очень надеются, что найдутся средства для комплексного решения проблемы. "У нас подготовлен проект серьезной программы, касающейся решения этих проблем. На это потребуется порядка трех миллиардов рублей. В первую очередь, это должно происходить за счет федеральных ресурсов и при поддержке минприроды Калининградской области", — заявил на оперативном совещании в мэрии и.о. замглавы горадминистрации Владимир Машков.
 

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