Мэрия: чтобы Калининград не топило, надо прочистить "федеральные" реки

Чтобы решить проблему с подтоплением Калининграда, необходимо чистить не только городские ручьи и каналы, но и реки, находящиеся в федеральной собственности. Об этом сообщил журналистам Александр Ярошук после оперативного совещания в мэрии во вторник, 31 октября.



По словам градоначальника, основной причиной затопления городских территорий во время сильных дождей являются проблемы с нерасчищенными руслами ручьёв, каналов и рек, по которым ливневые воды должны уходить в залив.



Как пояснил Ярошук, по ливневым системам, построенным не так давно, вода идёт к очистным сооружениям. Однако ливнёвки, которые были построены в довоенное время, выходят в ручьи, которые, в свою очередь, впадают в реки.



"Мы можем чистить свои каналы, но воде некуда уходить. У нас все реки заилены, перегорожены бобрами, русла не чистятся. А это федеральная собственность. Давайте говорить честно, с 90-х годов, со времён ухода советской власти никто их (реки — Прим. ред.) практически не чистил. Вообще не выделялось ни копейки туда. Пока мы эти работы не сделаем, эта вода будет разливаться. Это же закон Архимеда!" — заявил Ярошук.



Глава города рассказал, что на совещании в региональном правительстве вопрос о необходимости расчищать русла рек активно обсуждался и муниципальные власти "были услышаны". Также и губернатор Антон Алиханов пообещал предусмотреть в областном бюджете на 2018 год деньги на помощь в покупке муниципалитетом спецтехники.