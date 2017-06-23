Студотряд БФУ им. Канта приступил к работам на стадионе к ЧМ-2018

Студенты БФУ им. Канта из строительного отряда "Олимп" приступил к работам на стадионе к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Сообщается, что с начала июня студотряд начал возведение инженерных сетей на строительной площадке стадиона ЧМ-2018 на Острове. Учащиеся прошли вводный инструктаж и ознакомились с проектной документацией. После этого они приступили к прокладке сетей водоотведения, ливневой канализации.

"Мы очень рады, что у нас появился уникальный шанс, принять участие в эпохальном событии каждого строителя — внести свой вклад в объект международного масштаба — стадион ЧМ 2018. Это часть истории нашей страны, нашего региона, а также каждого из нас", — поделился командир Штаба студенческого строительного отряда Влад Рогов.

В сообщении отмечается, что к работам приступили очники института природопользования, территориального развития и градостроительства, обучающиеся по направлению "Строительство". Директор института Геннадий Фёдоров отмечает, что отряд "Олимп" уже зарекомендовал себя в 2015 году при возведении объекта федерального значения — Театра эстрады "Янтарь-Холл" в Светлогорске.

"Ребята отметились и на работах при возведении жилого комплекса "Новая Сельма" в 2016 году. Мы уверены, что наши студенты — настоящие бойцы. Они смогут вписать в летопись строительного отряда и университета ещё одну яркую страницу при возведении столь грандиозного объекта", — заключил Фёдоров.