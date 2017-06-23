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Студотряд БФУ им. Канта приступил к работам на стадионе к ЧМ-2018

09:24
  537 0
  • Студенты БФУ им. Канта из строительного отряда "Олимп"
Студенты БФУ им. Канта из строительного отряда "Олимп"
Фото: официальный сайт Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта
Студенты БФУ им. Канта из строительного отряда "Олимп" приступил к работам на стадионе к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.  
 
Сообщается, что с начала июня студотряд начал возведение инженерных сетей на строительной площадке стадиона ЧМ-2018 на Острове. Учащиеся прошли вводный инструктаж и ознакомились с проектной документацией. После этого они приступили к прокладке сетей водоотведения, ливневой канализации.
 
"Мы очень рады, что у нас появился уникальный шанс, принять участие в эпохальном событии каждого строителя — внести свой вклад в объект международного масштаба — стадион ЧМ 2018. Это часть истории нашей страны, нашего региона, а также каждого из нас", — поделился командир Штаба студенческого строительного отряда Влад Рогов.
 
В сообщении отмечается, что к работам приступили очники института природопользования, территориального развития и градостроительства, обучающиеся по направлению "Строительство". Директор института Геннадий Фёдоров отмечает, что отряд "Олимп" уже зарекомендовал себя в 2015 году при возведении объекта федерального значения — Театра эстрады "Янтарь-Холл" в Светлогорске.
 
"Ребята отметились и на работах при возведении жилого комплекса "Новая Сельма" в 2016 году. Мы уверены, что наши студенты — настоящие бойцы. Они смогут вписать в летопись строительного отряда и университета ещё одну яркую страницу при возведении столь грандиозного объекта", — заключил Фёдоров.
 
Ранее стало известно, что в Калининграде рабочие приступили к устройству дренажной системы поля на стадионе к ЧМ-2018. В январе 2017 года строители завершили установку последнего шпиля для крепления оттяжек ферм. В конце мая сообщалось, что  в Калининграде полностью завершили работы по монтажу мембранного покрытия кровли на стадионе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ранее вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что строительство арены в Калининграде ведётся с опережением графика.

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