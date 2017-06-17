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В Калининграде приступили к устройству дренажной системы поля на стадионе к ЧМ-2018

13:23
  58 0
Архив Клопс.Ru
В Калининграде приступили к устройству дренажной системы поля на стадионе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на официальной сайте компании "Спорт-Ин".
 
"В уплотнённом щебеночном основании устроены траншеи, которые перед укладкой дренажных труб застилались двумя слоями геотекстиля и специальной мембраной", — говорится в сообщении.
 
Как отметили в компании, на следующей неделе специалисты собираются подробно рассказать о технологии формирования сложного инженерного сооружения — основания футбольного поля. Сейчас строители ведут там работы.
 
В январе 2017 года строители завершили установку последнего шпиля для крепления оттяжек ферм. В конце мая сообщалось, что  в Калининграде полностью завершили работы по монтажу мембранного покрытия кровли на стадионе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ранее вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что строительство арены в Калининграде ведётся с опережением графика.

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