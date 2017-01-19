На стадионе к ЧМ-2018 в Калининграде закончился очередной этап монтажа кровли (фото)
Фото со страницы "Спорт-Ин" "ВКонтакте"
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На строящемся стадионе к чемпионату мира по футболу, этап которого пройдёт в 2018 году в Калининграде, завершилась установка последнего шпиля для крепления оттяжек ферм. Об этом сообщается на странице "Спорт-Ин" "ВКонтакте"
.
Соответственно, приближается последний этап устройства кровли, который заключается в демонтаже временных поддерживающих конструкций. В настоящее время рабочие устанавливают элементы заполнения между последними смонтированными кровельными блоками, которые обеспечат общую пространственную жесткость конструкциям покрытия, и монтируют профнастил для укладки мягкой кровли. Кроме того, начаты работы по формированию несущей железобетонной плиты основания стадиона.
Ранее сообщалось, что на стадионе к ЧМ-2018 установили
последний угловой блок покрытия.
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