В Калининграде завершили монтаж покрытия кровли на стадионе к ЧМ-2018

В Калининграде полностью завершили работы по монтажу мембранного покрытия кровли на стадионе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на официальной странице компании "Спорт-Ин" в социальной сети "ВКонтакте".



"Козырёк кровли ещё предстоит оформить прозрачным поликарбонатом, но в целом крыша будущей арены к ЧМ-2018 выглядит сейчас так, как намечено проектировщиками", — рассказали в компании.



Сейчас строители ведут работы по формированию будущего футбольного поля. Уже готово больше половины щебёночно-песчаного основания.