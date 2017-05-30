В Калининграде завершили монтаж покрытия кровли на стадионе к ЧМ-2018
В Калининграде полностью завершили работы по монтажу мембранного покрытия кровли на стадионе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается
на официальной странице компании "Спорт-Ин" в социальной сети "ВКонтакте".
"Козырёк кровли ещё предстоит оформить прозрачным поликарбонатом, но в целом крыша будущей арены к ЧМ-2018 выглядит сейчас так, как намечено проектировщиками", — рассказали в компании.
Сейчас строители ведут работы по формированию будущего футбольного поля. Уже готово больше половины щебёночно-песчаного основания.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко говорил, что строительство арены в Калининграде ведётся с опережением графика
. В апреле стало известно, что стадион сдадут не в 2017 году, а в 2018. Перенос сроков связан с установкой технологического освещения. Строительство при этом планируется завершить в 2017 году.
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