В мэрии заявили, что нашли компромисс с жильцами пятиэтажки на Ленпроспекте, отказавшимися от капремонта

В горадминистрации Калининграда пояснили, что собственники дома 39–45 и 47–61 на Ленинском проспекте практически согласились на капремонт. Ранее жильцы боялись, что дом не выдержит преображения в ганзейском стиле и рухнет.

По словам председателя комитета городского хозяйства Юрия Кондратьева, дополнительно была проведена экспертиза. "Разумные замечания со стороны собственников есть, мы их отработали. Там достигнуто полное взаимодействие, и практически приступили к ремонту", — заверил чиновник.

В качестве причин своего отказа собственники говорили о том, что перепланировка жилых помещений на первом этаже в коммерческие могла проводиться незаконно. В связи с этим дом не выдержит ещё и нагрузки капремонтом.

В ответе на запрос Клопс.Ru председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин пояснил, что квартиры были переведены в нежилой фонд более 17 лет назад, ещё до вступления в действие Жилищного кодекса РФ. Перевод осуществлялся в соответствии с действовавшим тогда порядком.

"Объекты после реконструкции были приняты в эксплуатацию в период с 1999 по 2004 год, акты о приёмке в эксплуатацию утверждены постановлениями мэра Калининграда", — отмечает замглавы администрации.

В ответе на запрос указано, что обеспечение надлежащего состояния общего имущества, в том числе стен и перекрытий, входит в обязанность управляющих компаний. "Любой собственник вправе инициировать проведение общего собрания и обсудить проведение технической экспертизы специалистами, которые имеют допуск к этому виду работ. Проводиться эти работы будут за счёт средств самих собственников", — сообщается в ответе.

Стоит отметить, что этот дом не единственный, с которым у властей возникли проблемы при проведении капитального ремонта. Пятиэтажка на пересечении Ленинского проспекта и ул. Соммера и вовсе отказалась от реконструкции, не объяснив свою позицию.

"Ведь останется среди красоты убожество. Мы ещё раз попробуем, потому что мы не понимаем мотивации людей. Мы предлагаем по сути капитализацию квартир за счёт бюджета всех уровней. Дал задание ещё раз пойти, всех позвать, объяснить, какие плюсы будут для жителей", — подчеркнул глава Калининграда Александр Ярошук.