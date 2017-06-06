"Не рухнет он!": в Фонде капремонта прокомментировали отказ жителей Ленпроспекта реконструировать свой дом

В Фонде капитального ремонта прокомментировали нежелание жителей Ленинского проспекта реконструировать свой дом. Заявление гендиректора организации Оксаны Астаховой прозвучало в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" в программе "С добрым утром, Ярошук!". В настоящий момент один из домов исключён из программы окончательно, а по второму идёт бурная дискуссия.

"По пересечению Ленинского проспекта и Соммера (возле Янтарной шкатулки), жильцы дома не желают, чтобы делали капремонт дома. Отрицательное решение было принято ещё на этапе планирования. Попробовали убедить, чтобы в едином стиле сделать Ленинский проспект, но не удалось. Это было решение собственников, мы его уважаем. Деньги, которые выделялись на ремонт дома, оставили в бюджете за ненадобностью", — отметила гендиректор Фонда капремонта Оксана Астахова.

Также в эфире прозвучало мнение жительницы дома Ирины. "Должен быть проект, прошедший экспертизу. С нами никто не обсуждал техническую документацию. Нашим домам не нужна реконструкция в фальшивом ганзейском стиле. У нас крыша и стропильная система в очень хорошем состоянии, они прослужат ещё 20–30 лет", — эмоционально заключила горожанка.

По второму дому, который расположен на Ленинском проспекте, 39–45 и 47–61, окончательного решения пока нет . По задумке властей к сентябрю он тоже должен был превратиться в постройку в ганзейском стиле и продолжить ряд уже появившихся в центре города "пряничных домиков". Собственники же уверены: дом 1960 года постройки не выдержит нагрузки и рухнет.

"Дом пока включён в перечень. У местных жителей есть опасения по нагрузкам, но у дома есть запас прочности, и это не предел. Кроме того, надстройки имеют больше декоративный характер. Мы же не надстраиваем этажи, мы меняем существующее на существующее, только появляются фронтоны, которые распределяют нагрузку на всю стену. Капитальный ремонт не задаст такую нагрузку, чтобы дом рухнул. При разработке учитывались все колебания, ветровые нагрузки. Далее, у собственников есть вопрос относительно нежилых помещений, которые могли незаконно заниматься перепланировкой. Чтобы выяснить обстоятельства, запросили все документы у города, передадим их в ГАСН для проведения проверки, но это одно другому всё равно не мешает", — подчеркнула генеральный директор Фонда капитального ремонта Оксана Астахова.