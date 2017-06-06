+20 °C
днем
+7 °C
ночью
06 июня 2017 г. 16:31
70 890 пользователей
за 24 часа на сайте
56.68 +0.08
Курс ММВБ на 06 июня 2017, 16:00
63.9 +0.2
Курс ММВБ на 06 июня 2017, 16:00
15.22 +0.06
Курс ЦБ на 07 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

"Не рухнет он!": в Фонде капремонта прокомментировали отказ жителей Ленпроспекта реконструировать свой дом

14:35
  1289 8
Виктор Буздин / Клопс.Ru
В Фонде капитального ремонта прокомментировали нежелание жителей Ленинского проспекта реконструировать свой дом. Заявление гендиректора организации Оксаны Астаховой прозвучало в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" в программе "С добрым утром, Ярошук!". В настоящий момент один из домов исключён из программы окончательно, а по второму идёт бурная дискуссия. 
 
"По пересечению Ленинского проспекта и Соммера (возле Янтарной шкатулки), жильцы дома не желают, чтобы делали капремонт дома. Отрицательное решение было принято ещё на этапе планирования. Попробовали убедить, чтобы в едином стиле сделать Ленинский проспект, но не удалось. Это было решение собственников, мы его уважаем. Деньги, которые выделялись на ремонт дома, оставили в бюджете за ненадобностью", — отметила гендиректор Фонда капремонта Оксана Астахова. 
 
Также в эфире прозвучало мнение жительницы дома Ирины. "Должен быть проект, прошедший экспертизу. С нами никто не обсуждал техническую документацию. Нашим домам не нужна реконструкция в фальшивом ганзейском стиле. У нас крыша и стропильная система в очень хорошем состоянии, они прослужат ещё 20–30 лет", — эмоционально заключила горожанка. 
 
По второму дому, который расположен на Ленинском проспекте, 39–45 и 47–61, окончательного решения пока нет. По задумке властей к сентябрю он тоже должен был превратиться в постройку в ганзейском стиле и продолжить ряд уже появившихся в центре города "пряничных домиков". Собственники же уверены: дом 1960 года постройки не выдержит нагрузки и рухнет. 
 
"Дом пока включён в перечень. У местных жителей есть опасения по нагрузкам, но у дома есть запас прочности, и это не предел. Кроме того, надстройки имеют больше декоративный характер. Мы же не надстраиваем этажи, мы меняем существующее на существующее, только появляются фронтоны, которые распределяют нагрузку на всю стену. Капитальный ремонт не задаст такую нагрузку, чтобы дом рухнул. При разработке учитывались все колебания, ветровые нагрузки. Далее, у собственников есть вопрос относительно нежилых помещений, которые могли незаконно заниматься перепланировкой. Чтобы выяснить обстоятельства, запросили все документы у города, передадим их в ГАСН для проведения проверки, но это одно другому всё равно не мешает", — подчеркнула генеральный директор Фонда капитального ремонта Оксана Астахова. 
 
Концептуальные решения для всех 12 домов вдоль центральной улицы Калининграда разрабатывал Московский архитектурный институт (МАРХИ) совместно с ведущими архитекторами Калининградской области. На домах планируется производить комплексный ремонт: утепление и обустройство фасадов и замену крыш с увеличением высоты коньковой планки. 
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Капремонт домов»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t551

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

8 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Александр Правитель
Александр Правитель #
14:45
Делать и не спрашивать. Это касается не только жителей конкретно этого дома но и всего города. Это исторический центр города и нужно его приводить в порядок! Можно подумать жильцы проводили экспертизу и могут говорить основываясь на документы а не на свои сугубо личные доводы что мол простоит ещё 100500 лет.
Ответить Цитировать
Александр Правитель
Александр Правитель #
14:51
Делать и не спрашивать. Это касается не только жителей конкретно этого дома но и всего города. Это исторический центр города и нужно его приводить в порядок! Можно подумать жильцы проводили экспертизу и могут говорить основываясь на документы а не на свои сугубо личные доводы что мол простоит ещё 100500 лет.
В Москве вон вообще их сносят и новые строят, а люди как свиньи в своих вонючих подъездах потом ещё нос воротят. Вообще иногда не понимаю наших сограждан. Дают-бери иначе другому отдадут с легкостью, если конечно себе в карман бездонный не положат, как у нас чаще всего бывает.
Ответить Цитировать
Наблюдатель...
... Наблюдатель #
15:43
Исторический центр разрушен. Проекты обновления ни какого отношения к прошлому не имеют. Псевдо стиль какой-то. Да, конечно, лучше чем нынешние хрущи. Но если есть закон, то его нужно соблюдать или иной принимать. мне например не нравится, что стеклят балконы кто во что горазд. или трусы сушат.
Ответить Цитировать
Александр Правитель
Александр Правитель #
15:45
По поводу разрушенного исторического центра... Вы когда-нибудь заглядывали во дворы лен проспекта? Загляните, откроете для себя много нового)
Ответить Цитировать
nokia6680
nokia6680 #
14:55
Именно, делать и не спрашивать...хоть дома нормально выглядеть начинают. А то едешь по центру, везде эти облупленные халупы..а еще центр...))) смешно)
Ответить Цитировать
Павел Женев
Павел Женев #
15:15
Делать и не спрашивать. Это касается не только жителей конкретно этого дома но и всего города. Это исторический центр города и нужно его приводить в порядок! Можно подумать жильцы проводили экспертизу и могут говорить основываясь на документы а не на свои сугубо личные доводы что мол простоит ещё 100500 лет.
Мы в правовом обществе хотим жить или как? Сегодня не спрашиваем про фасад, завтра в центр не пускаем людей не так одетых или там внешне некрасивых.
Пускай весь этот демарш и обернется против красоты центральной улицы, но зато станет символом прав и принципиальности собственников жилья и образцом для подражения для других.


Ответить Цитировать
Александр Правитель
Александр Правитель #
15:23
Лучше бы спрашивали жильцов перед тем как очередной ТЦ возвести на месте очередного уничтоженного парка чем уговаривать сделать ремонт фасада дома.
Ответить Цитировать
Александр Правитель
Александр Правитель #
15:19
Мы в правовом обществе хотим жить или как? Сегодня не спрашиваем про фасад, завтра в центр не пускаем людей не так одетых или там внешне некрасивых. Пускай весь этот демарш и обернется против красоты центральной улицы, но зато станет символом прав и принципиальности собственников жилья и образцом для подражения для других.
И будем такие принципиальные и правовые жить в дерьме. Увольте!
Ответить Цитировать

Новости по теме Капремонт домов

Фото новости
Жильцы с Октябрьского острова пожаловались Ярошуку на то, что их дом пропал из программы капремонта к ЧМ-2018
16:26
  45 0
Фото новости
На фасаде одного из домов на Острове появилось изображение Аквамена (фото)
15:09
  1247 1
Фото новости
Правительство: 17 тысяч жителей Калининградской области в этом году улучшат условия проживания
11:16
  809 0

Главные темы дня

Палки в колёса: что думают калининградцы о предложении запретить мотоциклы на центральных улицах города
05 июня 201718:07
  8873 29
Палки в колёса: что думают калининградцы о предложении запретить мотоциклы на центральных улицах города
Сергей Лавров выступает перед калининградским студентами (прямая трансляция)
Фото горячей новости
14:30
  4262 0
В Калининграде перенесли дату школьных выпускных
Фото горячей новости
14:13
  2916 0
Скооперировались для совместного решения проблем: Форум кредитных союзов привлёк специалистов со всей России и из-за рубежа
Фото горячей новости
13:30
  890
В Калининградской области дачника укусила гадюка
Фото горячей новости
12:43
  4229 1

Лента новостей

Картинка
В дни проведения фестиваля фейерверков и "Голосящего КиВиНа" к морю будут ходить дополнительные поезда
16:28
  36 0
Картинка
Жильцы с Октябрьского острова пожаловались Ярошуку на то, что их дом пропал из программы капремонта к ЧМ-2018
16:26
  45 0
Картинка
Лавров: Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева
16:11
  295 0
Картинка
В калининградском противотуберкулёзном диспансере произошла поножовщина
16:02
  805 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  4319 0
Фото автора
Дмитрий Ращинский
обыватель
Нефутбольная страна, нефутбольный город
  5962 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo