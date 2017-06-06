"Не рухнет он!": в Фонде капремонта прокомментировали отказ жителей Ленпроспекта реконструировать свой дом

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Капремонт домов»
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t551
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Делать и не спрашивать. Это касается не только жителей конкретно этого дома но и всего города. Это исторический центр города и нужно его приводить в порядок! Можно подумать жильцы проводили экспертизу и могут говорить основываясь на документы а не на свои сугубо личные доводы что мол простоит ещё 100500 лет.В Москве вон вообще их сносят и новые строят, а люди как свиньи в своих вонючих подъездах потом ещё нос воротят. Вообще иногда не понимаю наших сограждан. Дают-бери иначе другому отдадут с легкостью, если конечно себе в карман бездонный не положат, как у нас чаще всего бывает.
Делать и не спрашивать. Это касается не только жителей конкретно этого дома но и всего города. Это исторический центр города и нужно его приводить в порядок! Можно подумать жильцы проводили экспертизу и могут говорить основываясь на документы а не на свои сугубо личные доводы что мол простоит ещё 100500 лет.Мы в правовом обществе хотим жить или как? Сегодня не спрашиваем про фасад, завтра в центр не пускаем людей не так одетых или там внешне некрасивых.
Мы в правовом обществе хотим жить или как? Сегодня не спрашиваем про фасад, завтра в центр не пускаем людей не так одетых или там внешне некрасивых. Пускай весь этот демарш и обернется против красоты центральной улицы, но зато станет символом прав и принципиальности собственников жилья и образцом для подражения для других.И будем такие принципиальные и правовые жить в дерьме. Увольте!
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.