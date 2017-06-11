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Главная Новости Общество

Алиханов: Отказ жителей дома на Ленинском от капремонта вызывает недоумение

12:16
  1771 5
Архив Клопс.Ru
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов назвал отказ от капремонта жильцов одного из домов на Ленинском проспекте вызывающим недоумение и выразил надежду на то, что они захотят вернутся к проекту. Об этом сообщает ГТРК "Калининград".
 
"Никто никого заставлять не собирается. Другое дело, что это вызывает недоумение. Я надеюсь, что после того, как мы закончим Ленинский проспект, люди захотят вернуться к этому проекту и всё-таки привести свой дом в порядок. Мы же финансируем ремонт за счёт регионального бюджета", – заявил чиновник.
 
Гендиректор регионального Фонда капитального ремонта Оксана Астахова рассказала, что изначально жильцы дома изъявили желание участвовать в программе. Потом они изменили своё решение.
 
"Большинство жителей этого дома просто отказались от всего. Не сказали "утеплите нам дом, не нужно нам никаких навесных декоративных конструкций". Нет, просто "нам не нужен капитальный ремонт". К сожалению, не будет единой гаммы благодаря этому дому, но влиять на решение собственников мы не имеем права", – пояснила она.
 
Ранее сообщалось, что власти Калининграда дали старт капитальному ремонту домов на Ленинском проспекте. Подрядчики приступили к работам 30 мая. Планируется изменить внешний вид фасадов 12 домов. На домах проведут комплексный ремонт: утепление и обустройство фасадов и замену крыш с увеличением высоты коньковой планки. Жители одного из домов от капремонта отказались.
 

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5 комментариев Правила комментирования

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Карина М.
Карина М. #
13:11
Сделайте красивый ремонт в близлежащих домах и пусть на этих идиотов все показывают пальцами и  смеются над ними, как над больными и  ущербными.
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Inssider
Inssider #
13:25
Чтобы понять логику жильцов, достаточно провести простой эксперимент - позвать маляра и попросить смету на перекраску обычного фасада хрущевки и фасада "а-ля германизация на марше".
А еще любой ремонтник и даже просто сметливый человек, приглядевшись к декоративному обвесу "а -ля пряничный домик  потемкинской деревеньки", моментально скажет где и что в нашем дождливом климате очень быстро придет в негодность и будет неизбежно отваливаться.
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CatCar
CatCar #
13:51
А еще любой ремонтник и даже просто сметливый человек, приглядевшись к декоративному обвесу "а -ля пряничный домик  потемкинской деревеньки", моментально скажет где и что в нашем дождливом климате очень быстро придет в негодность и будет неизбежно отваливаться.
На чём основано это утверждение?
Балабольство диванного ИксперДа?
Как вы задолбали, окончат 3 класса ЦПХ и туда же... начинают лечить в анонимных интернетах всяким старческим бредом
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Inssider
Inssider #
14:13
Типовой обвес этих "пряничных домиков" "а-ля высокодекоративный блок". Между ними оставлен "декоративный" промежуток. 
Он квадратный!!!
Это означает только одно - там неминуемо будет скапливаться не только пыль, но и вода, снег, влага будет воздействовать на ниже наклеенный блок, проникать между ним и стеной, что неминуемо приведет к обрушению этого "высоко декоративного элемента германизации".
Это еще ладно, если он отвалится на асфальт, а если на голову прохожего?
Что мешало хотя бы чуть-чуть подумать и сделать верхний край этого обвеса - скошенным?
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АндрейЗорин
Зорин Андрей #
14:29
Недоумение вызывает не отказ жителей , а желание властей создать потемкинскую деревню на 3 дня чемпионата  за средства , собранные жителями других домов на капремонт. Никто и не думал делать собственно капремонт , а лишь облепить фасад  минватой.
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