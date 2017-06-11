Алиханов: Отказ жителей дома на Ленинском от капремонта вызывает недоумение

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов назвал отказ от капремонта жильцов одного из домов на Ленинском проспекте вызывающим недоумение и выразил надежду на то, что они захотят вернутся к проекту. Об этом сообщает ГТРК "Калининград"

"Никто никого заставлять не собирается. Другое дело, что это вызывает недоумение. Я надеюсь, что после того, как мы закончим Ленинский проспект, люди захотят вернуться к этому проекту и всё-таки привести свой дом в порядок. Мы же финансируем ремонт за счёт регионального бюджета", – заявил чиновник.

Гендиректор регионального Фонда капитального ремонта Оксана Астахова рассказала, что изначально жильцы дома изъявили желание участвовать в программе. Потом они изменили своё решение.

"Большинство жителей этого дома просто отказались от всего. Не сказали "утеплите нам дом, не нужно нам никаких навесных декоративных конструкций". Нет, просто "нам не нужен капитальный ремонт". К сожалению, не будет единой гаммы благодаря этому дому, но влиять на решение собственников мы не имеем права", – пояснила она.