+15 °C
днем
+7 °C
ночью
02 июня 2017 г. 21:30
78 135 пользователей
за 24 часа на сайте
56.64 +0.26
Курс ММВБ на 02 июня 2017, 21:00
63.86 +0.64
Курс ММВБ на 02 июня 2017, 21:00
15.19 -0.01
Курс ЦБ на 03 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

После смертельного ДТП на ул. Невского в Калининграде предложили закрыть ряд улиц для мотоциклистов

Автор: Константин Сериков
18:23
  3294 4
  • Мы представили, как выглядел бы такой знак на ул. Невского
Мы представили, как выглядел бы такой знак на ул. Невского
Коллаж: Константин Сериков. Скриншот “Яндекс.Карты”
Движение мотоциклов на ряде крупных улиц Калининграда предложили ограничить, чтобы спасти жизнь мотоциклистам, а местным жителям дать возможность отдыхать по вечерам. С такой инициативой после смертельного ДТП на ул. Невского выступил глава регионального союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев.
 
"Просто так ограничить движение нельзя, это будет нарушением прав, но в связи с определенными обстоятельствами сделать это вполне возможно", – отмечает юрист.
 
По словам эксперта, такими обстоятельствами может быть высокая аварийность, низкая дисциплина водителей и недовольство жителей спальных районов, которые часто жалуются на шум от мотоциклов. Ограничить езду двухколёсному мототранспорту можно специальным дорожным знаком 3.5 "Движение мотоциклов запрещено".
 
Также юрист предлагает на законодательном уровне запретить мотоциклистам ездить между рядами, так как это небезопасно, в первую очередь, для самих водителей и пассажиров двухколесного транспорта. Стоит отметить, что в ряде городов России уже запретили движение мотоциклов по некоторым улицам. В частности, это Уфа, Псков, Воронеж, Рязань и другие. В Новосибирске ограничили движение мотоциклам в ночное время.
 
Напомним, последнее ДТП со смертельным исходом в Калининграде случилось в пятницу, 2 июня. На ул. Невского ехавший между рядами автомобилей водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в грузовик. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
4 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Elena Ovcharova
Elena Ovcharova #
18:42
Может и машинам ездить запретить? Чем мотоцикл отличается от авто? Какие ограничения? Дороги для начала почините и сделайте нормальные условия доя проезда. Кстати можно еще людям ограничить посещение некоторых улиц, ведь пешеходные переходы через каждые 50 метров там их тоже давят. 
Ответить Цитировать
excessdm
dm excess #
19:28
Ну сейчас начнется...
Хотя , в-общем вариант развития хода комментариев предсказуем - понабежит кодла из двухколесных, которые теперь не смогут на игрушках своих кататься и сочувствующих , и начнет ныть о своих правах , а также  заниматься демагогией и женской линией спора - " А давайте и автомобилям запретим " и т.п.
А по делу - давно пора ! Манера поведения мотоциклистов на дорогах подобна поведению мотодебила из сегодняшнего происшествия - лезть между рядами , при этом еще обижаться , если не пускают. Я уж молчу про тех мотодебилов , которые носятся ночью по центральным улицам города , мешая спать тысячам горожан.  Предвосхищая вопли колхозников , что типа , раз живешь в центре , то терпи - люди не должны терпеть , как ночами развлекаются мотодебилы на своих игрушках.
Есть у нас сайт местных двухколесных упоротых, не буду давать ссылку,чтобы не было рекламой - так там только постоянное нытье , что никто не поддерживает их , не понимает. Занимаются организацией раздачи наклеек , типа следи в зеркала и т.п. Лучше бы занялись отлавливанием ночных мотодебилов , тогда бы и считали этот сайт нормальной организацией местных мотоциклистов.
Надеюсь , что коллаж из статьи станет явью.
Ответить Цитировать
Ефим
Ефим #
19:46
Поддерживаю! Запретить движение в черте города на всех дорогах! По аналогии со спец. Техникой (квадроциклы и т.п)  Грузи на прицеп вывози за город, гоняй сколько влезет, пополняй донорский фонд!
Ответить Цитировать
АлексейНет
Нет Евгений #
20:01
Запретить движение пешеходов по некоторым улицам! мешают ездить по тротуарам на мотоцикле мне.
Давайте из-за одного идиота всех ровнять под одну гребенку...
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Ярошук гонял на велике, а Влахович копил на вертолёт
01 июня 201716:57
  7937 0
Ярошук гонял на велике, а Влахович копил на вертолёт
В Калининграде полиция нашла восьмилетнего мальчика, пропавшего вместе с отцом после гибели матери
Фото горячей новости
15:54
  10084 1
На ул. Невского насмерть разбился мотоциклист
Фото горячей новости
14:46
  12807 0
В субботу утром в Калининградской области ожидаются заморозки
Фото горячей новости
14:38
  15661 1
Эксперт рассказал калининградцам, без чего не пустят в Польшу и Литву
Фото горячей новости
13:11
  15368 4

Лента новостей

Картинка
На трассе Переславское – Круглово Subaru врезался в дерево, водитель госпитализирован (видео)
20:49
  1296 1
Картинка
Вся правда о сурикатах: Калининградский зоопарк приглашает на новую экскурсию
20:25
  332 0 Афиша
Картинка
Жителю Зеленоградска, простудившемуся в туравтобусе, присудили компенсацию морального вреда
20:04
  687 1
Картинка
Полиция Латвии даст оценку словам депутата сейма, сравнившего русских с вшами
19:36
  826 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  3617 0
Фото автора
Дмитрий Ращинский
обыватель
Нефутбольная страна, нефутбольный город
  5406 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo