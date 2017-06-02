После смертельного ДТП на ул. Невского в Калининграде предложили закрыть ряд улиц для мотоциклистов

Движение мотоциклов на ряде крупных улиц Калининграда предложили ограничить, чтобы спасти жизнь мотоциклистам, а местным жителям дать возможность отдыхать по вечерам. С такой инициативой после смертельного ДТП на ул. Невского выступил глава регионального союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев.

"Просто так ограничить движение нельзя, это будет нарушением прав, но в связи с определенными обстоятельствами сделать это вполне возможно", – отмечает юрист.

По словам эксперта, такими обстоятельствами может быть высокая аварийность, низкая дисциплина водителей и недовольство жителей спальных районов, которые часто жалуются на шум от мотоциклов. Ограничить езду двухколёсному мототранспорту можно специальным дорожным знаком 3.5 "Движение мотоциклов запрещено".

Также юрист предлагает на законодательном уровне запретить мотоциклистам ездить между рядами , так как это небезопасно, в первую очередь, для самих водителей и пассажиров двухколесного транспорта. Стоит отметить, что в ряде городов России уже запретили движение мотоциклов по некоторым улицам. В частности, это Уфа, Псков, Воронеж, Рязань и другие. В Новосибирске ограничили движение мотоциклам в ночное время.