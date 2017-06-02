На ул. Невского насмерть разбился мотоциклист
В пятницу днем, 2 июня, на ул. Невского в Калининграде разбился мотоциклист. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
По словам свидетелей, авария случилась в районе перекрестка с ул. Краснокаменной. Рядом с мотоциклистом стоят легковая и грузовая машины. Также прибыла машина скорой помощи.
В пресс-слежбе регионального управления МВД Клопс.Ru подтвердили гибель человека. Обстоятельства ДТП выясняются.
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