На ул. Невского насмерть разбился мотоциклист

В пятницу днем, 2 июня, на ул. Невского в Калининграде разбился мотоциклист. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.



По словам свидетелей, авария случилась в районе перекрестка с ул. Краснокаменной. Рядом с мотоциклистом стоят легковая и грузовая машины. Также прибыла машина скорой помощи.



В пресс-слежбе регионального управления МВД Клопс.Ru подтвердили гибель человека. Обстоятельства ДТП выясняются.