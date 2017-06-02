В полиции назвали причину смертельного ДТП с мотоциклистом на ул. Невского (фото)
Мотоциклист, погибший в аварии на ул. Невского, превысил скорость и нарушил правила проезда между рядами. Такова предварительная причина смертельного ДТП. Об этом сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
По словам очевидцев, перед пешеходным переходом остановились легковушка и грузовик. Мотоциклист пытался проехать между ними, но не справился с управлением, ударился о грузовую машину и упал.
Авария произошла в пятницу, 2 июня
, в 14:30 на ул. Невского в районе перекрёстка с ул. Краснокаменной. В результате происшествия движение в сторону центра затруднено.
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