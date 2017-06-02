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Главная Новости Происшествия

В полиции назвали причину смертельного ДТП с мотоциклистом на ул. Невского (фото)

Автор: Константин Сериков
15:43
  7768 1
Клопс.Ru
Мотоциклист, погибший в аварии на ул. Невского, превысил скорость и нарушил правила проезда между рядами. Такова предварительная причина смертельного ДТП. Об этом сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По словам очевидцев, перед пешеходным переходом остановились легковушка и грузовик. Мотоциклист пытался проехать между ними, но не справился с управлением, ударился о грузовую машину и упал.

Авария произошла в пятницу, 2 июня, в 14:30 на ул. Невского в районе перекрёстка с ул. Краснокаменной. В результате происшествия движение в сторону центра затруднено.

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1 комментарий Правила комментирования

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Курдер
Курдер #
17:31
Обычный стиль езды мотоциклистов :(
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