"Это совместное решение — моё и руководства": Сиглаева подтвердила, что покидает пост главы минздрава

Врио министра здравоохранения подтвердила, что покидает свой пост. Она лично сообщила об этом Клопс.Ru.
Все озвученные в понедельник, 27 марта, главой региона недоработки в министерстве здравоохранения являются последней каплей в принятии решения. Я думаю, что систему должен возглавлять человек, который сумеет это всё исправить", — сказала Людмила Сиглаева.
На вопрос о том, сама ли глава ведомства написала заявление об уходе, врио министра сказала: "Это и моё, и моего руководства совместное решение".
Согласно данным источника Клопс.Ru, знакомого с ситуацией, должность главы минздрава Калининградской области займёт главный внештатный онколог региона Александр Кравченко. В правительстве обещали прокомментировать эту информацию позднее.
В региональном кабмине позже также подтвердили сообщение об увольнении врио министра. "Распоряжением губернатора Калининградской области с занимаемой должности уволена Сиглаева Людмила Михайловна. Причина увольнения — собственная инициатива", — написано в сообщении пресс-службы правительства.
Ранее источник сообщал Клопс.Ru, что Людмила Сиглаева покинет свою должность
. В правительстве региона информацию комментировать отказывались.
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