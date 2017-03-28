"Это совместное решение — моё и руководства": Сиглаева подтвердила, что покидает пост главы минздрава

Врио министра здравоохранения подтвердила, что покидает свой пост. Она лично сообщила об этом Клопс.Ru.

Все озвученные в понедельник, 27 марта, главой региона недоработки в министерстве здравоохранения являются последней каплей в принятии решения. Я думаю, что систему должен возглавлять человек, который сумеет это всё исправить", — сказала Людмила Сиглаева.

На вопрос о том, сама ли глава ведомства написала заявление об уходе, врио министра сказала: "Это и моё, и моего руководства совместное решение".



Согласно данным источника Клопс.Ru, знакомого с ситуацией, должность главы минздрава Калининградской области займёт главный внештатный онколог региона Александр Кравченко. В правительстве обещали прокомментировать эту информацию позднее.

В региональном кабмине позже также подтвердили сообщение об увольнении врио министра. "Распоряжением губернатора Калининградской области с занимаемой должности уволена Сиглаева Людмила Михайловна. Причина увольнения — собственная инициатива", — написано в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее источник сообщал Клопс.Ru, что Людмила Сиглаева покинет свою должность . В правительстве региона информацию комментировать отказывались.