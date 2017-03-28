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"Это совместное решение — моё и руководства": Сиглаева подтвердила, что покидает пост главы минздрава

27 марта 201717:19
  4053 2
  • Людмила Сиглаева
Людмила Сиглаева
Фото из архива Клопс.Ru
Врио министра здравоохранения подтвердила, что покидает свой пост. Она лично сообщила об этом Клопс.Ru.
Все озвученные в понедельник, 27 марта, главой региона недоработки в министерстве здравоохранения являются последней каплей в принятии решения. Я думаю, что систему должен возглавлять человек, который сумеет это всё исправить", — сказала Людмила Сиглаева.
На вопрос о том, сама ли глава ведомства написала заявление об уходе, врио министра сказала: "Это и моё, и моего руководства совместное решение".

Согласно данным источника Клопс.Ru, знакомого с ситуацией, должность главы минздрава Калининградской области займёт главный внештатный онколог региона Александр Кравченко. В правительстве обещали прокомментировать эту информацию позднее.
 
В региональном кабмине позже также подтвердили сообщение об увольнении врио министра. "Распоряжением губернатора Калининградской области с занимаемой должности уволена Сиглаева Людмила Михайловна. Причина увольнения — собственная инициатива", — написано в сообщении пресс-службы правительства.
 
Ранее источник сообщал Клопс.Ru, что Людмила Сиглаева покинет свою должность. В правительстве региона информацию комментировать отказывались.
 
Во время рабочего выезда по медучреждениям врио губернатора Антон Алиханов отметил несколько неприятных моментов. Так, глава региона заявил, что как сотрудники больницы, так и чиновники были уличены в попытках провернуть коррупционную схему при организации аукциона при закупке маммографа. Глава региона отметил, что и других тружеников сферы здравоохранения в ближайшее время будут проверять на наличие в их работе конфликта интересов. Алиханов заявил о серьёзных претензиях к работе Областной фармацевтической компании у Росздравнадзора.

Помимо этого, глава региона остался недоволен тем, что сотрудники калининградских медучреждений не спешат переходить на электронный документооборот, чтобы не лишать себя возможности подработать: например, получить дополнительную плату за более скорое проведение какого-либо исследования. 
 

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«Кадровые перестановки в региональном минздраве в марте 2017 года»

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2 комментария Правила комментирования

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OxanaS
OxanaS #
27 марта 201720:43

Многие коммерческие проекты госпожи Сиглаевой необходимо проверить! 
И проекты по ЦГКБ во главе с Главврачом-педагогом и реконструкция БСМП 
как-то без внимания осталась с Великим Главврачом-специалистом Кучеренко!
Где томограф списали за Два дня! А в Перинатальном центре Десять лет не могут! Явно покрывается чья-то деятельность. 
Надеемся губернатор и на это все обратит внимание...    
http://gazeta39.ru/component/content/article/2931?ed=275
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kras
kras #
27 марта 201721:02
Да да. Проверьте еще, как Кучеренко готовила реконструкцию БСМП под контролем Сиглаевой.
Думаю если копнуть глубже там еще много интересного и масштабного вскроется.
P.S. Еще меня возмущает очень, что всем все так легко сходит с рук и все остаются безнаказанными.
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