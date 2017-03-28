Алиханов: Медики не хотят переходить на электронный документооборот, чтобы за плату "ускорять" исследование

Сотрудники калининградской областной больницы не торопятся внедрять в своих отделениях электронную систему документооборота, потому что при нынешнем положении вещей есть возможность варьировать сроки проведения тех или иных исследований. Такое мнение высказал врио губернатора Антон Алиханов во время рабочего выезда в понедельник, 27 марта.



Когда глава региона осматривал недавно отремонтированный корпус патологоанатомического отделения ОКБ, он обратил внимание, что его сотрудники ещё не перешли на единую электронную систему "БАРС" и продолжают заполнять все документы на бумаге.



Как пояснил главврач медучреждения Константин Поляков, всё дело в том, что новое оборудование завязано с программой "Биолайн" и теперь необходимо проработать её синхронизацию с "БАРСом".



Вы сколько уже над этим отделением работаете? В чём была проблема соединить две программы? Я вам честно скажу, у меня информация о том, что программа не работает ровно потому, что очень интересно ускорять исследование через бумаги. Мне постоянно рассказывают о том, что здесь происходит. В электронном виде должен быть документооборот, чтобы у пациента не было искушения заплатить ради ожидания анализа и получить его не через 14 дней, а через один, к примеру", — тут же высказался Алиханов.



Глава региона отмерил руководству больницы двухнедельный срок для окончательного перехода на электронный документооборот. Чуть позже, беседуя с журналистами, он усомнился в том, что это поручение будет выполнено.