"Надо было сажать": Алиханов рассказал о медиках, уволенных за махинации при покупке маммографа

Сотрудники Калининградской областной больницы и регионального минздрава были пойманы на попытке провернуть махинацию при закупке маммографа для Центра женского здоровья, который должен открыться в отделении областной больницы на улице Подполковника Иванникова. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Антон Алиханов в понедельник, 27 марта, во время рабочего выезда.
Коллеги, к сожалению, на мой взгляд, допустили определённые нарушения в своей работе. Отдельные товарищи уже поплатились своим местом за это — три человека. Они уволены. Есть чиновники минздрава, есть сотрудники областной больницы", — сказал глава региона.
Фамилию фигуранта неприятной истории с закупкой медоборудования со стороны облбольницы врио губернатора назвал — это некий Полковников.
Я вообще думаю, что господина Полковникова надо было всё-таки сажать в тюрьму. Потому что та грязь, которая творилась с закупкой этого маммографа, её просто не передать! И то упорство чиновников, в том числе и работников больницы, в том, чтобы защитить коррупционный интерес, — оно отвратительно, — подчеркнул Алиханов.
По словам врио губернатора, представители компании, которая рассчитывала стать поставщиком маммографа в центр, фактически мешали составлению нормального технического задания для аукциона. Благодаря связям в Минздраве и больнице, организация препятствовала внесению в документ некоторых пунктов, благодаря которым за 24 миллиона рублей можно было поставить более простой аппарат, стоимость которого не превышала бы в реальности 15 миллионов рублей.
Честно скажу, что были попытки коррумпировать сотрудников конкурсного агентства, саботировались определённые изменения в техническое задание с целью сделать его лучше и купить лучшее оборудование. К сожалению, было несколько попыток выйти на вице-премьеров наших с тем, чтобы ‟договориться”, — признался врио губернатора.
Алиханов добавил, что в настоящее время вся информация о людях, подозреваемых в коррупционных связях, уже передана в правоохранительные органы. Чиновник также отметил, что и техзадание на покупку аппарата УЗИ тоже пока даже ещё не сформировано, поэтому Центр женского здоровья не будет открыт, как планировалось, в апреле
2017 года. При удачном стечении обстоятельств это произойдёт не раньше мая.
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