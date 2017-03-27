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"Надо было сажать": Алиханов рассказал о медиках, уволенных за махинации при покупке маммографа

Автор: Екатерина Медведева
13:56
  2476 5
Фото из архива Клопс.Ru
Сотрудники Калининградской областной больницы и регионального минздрава были пойманы на попытке провернуть махинацию при закупке маммографа для Центра женского здоровья, который должен открыться в отделении областной больницы на улице Подполковника Иванникова. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Антон Алиханов в понедельник, 27 марта, во время рабочего выезда.
Коллеги, к сожалению, на мой взгляд, допустили определённые нарушения в своей работе. Отдельные товарищи уже поплатились своим местом за это — три человека. Они уволены. Есть чиновники минздрава, есть сотрудники областной больницы", — сказал глава региона.
Фамилию фигуранта неприятной истории с закупкой медоборудования со стороны облбольницы врио губернатора назвал — это некий Полковников.
Я вообще думаю, что господина Полковникова надо было всё-таки сажать в тюрьму. Потому что та грязь, которая творилась с закупкой этого маммографа, её просто не передать! И то упорство чиновников, в том числе и работников больницы, в том, чтобы защитить коррупционный интерес, — оно отвратительно, — подчеркнул Алиханов.
По словам врио губернатора, представители компании, которая рассчитывала стать поставщиком маммографа в центр, фактически мешали составлению нормального технического задания для аукциона. Благодаря связям в Минздраве и больнице, организация препятствовала внесению в документ некоторых пунктов, благодаря которым за 24 миллиона рублей можно было поставить более простой аппарат, стоимость которого не превышала бы в реальности 15 миллионов рублей.
Честно скажу, что были попытки коррумпировать сотрудников конкурсного агентства, саботировались определённые изменения в техническое задание с целью сделать его лучше и купить лучшее оборудование. К сожалению, было несколько попыток выйти на вице-премьеров наших с тем, чтобы ‟договориться”, — признался врио губернатора.
Алиханов добавил, что в настоящее время вся информация о людях, подозреваемых в коррупционных связях, уже передана в правоохранительные органы. Чиновник также отметил, что и техзадание на покупку аппарата УЗИ тоже пока даже ещё не сформировано, поэтому Центр женского здоровья не будет открыт, как планировалось, в апреле 2017 года. При удачном стечении обстоятельств это произойдёт не раньше мая.
Фото автора

Антон Алиханов

и. о. губернатора Калининградской области
Надо было всё-таки сажать в тюрьму. Потому что та грязь, которая творилась с закупкой этого маммографа, её просто не передать
о махинациях при оснащении Центра женского здоровья

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5 комментариев Правила комментирования

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kmzkmz
kmz kmz #
15:38
А министр еще на месте? 
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Настя Носова
Настя Носова #
16:22
Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- http://bit.do/parasitu
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strategggg
ковалев Юрий #
15:50
Ничего не меняется .Люди Клюйковой рулят.
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Сергей Цедрик
Сергей Цедрик #
16:02
И эта "грязь" купи-продай рулит всей Россией, чему тут удивляться? 
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kochevnik@gor
@gor kochevnik #
16:07
фамилия фигуранта Полковников... это Дмитрий Полковников что ли? мутный типчик
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