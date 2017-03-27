Деятельность начмеда калининградской областной больницы Вайсбейна проверят на наличие конфликта интересов

В отношении работы начмеда Калининградской областной больницы Игоря Вайсбейна проведут проверку на наличие конфликта интересов. Об этом в понедельник, 27 марта, во время рабочего выезда рассказал врио губернатора Антон Алиханов.



Есть очень интересные вопросы, которые мы сейчас будем исследовать на предмет конфликта интересов — это совпадение фамилии начмеда областной больницы (Игоря Вайсбейна — Прим. ред.) и одного из основных поставщиков препаратов в облбольницу", — сообщил Алиханов.



При этом на вопрос журналистов о похожих подозрениях в отношении При этом на вопрос журналистов о похожих подозрениях в отношении недавно уволенной замминистра здравоохранения Татьяны Николаевой глава региона ответил уклончиво: "С этой ситуацией будем разбираться".



Как пояснила врио министра здравоохранения Людмила Сиглаева, её экс-заместительница действительно когда-то была уличена в том, что занимает свой пост несмотря на бизнес супруга по поставке медикаментов. Не исключила чиновница и того, что в итоге в отношении Николаевой даже будет возбуждено уголовное дело.



"Татьяна Николаевна тогда стояла на пороге принятия решения: либо она уходит, либо супруг её уходит из бизнеса. Как нам было сказано, супруг вышел из бизнеса. О том, что он продолжает деятельность, от коллег пока не слышала, и Алла Викторовна (Великая, руководитель регионального Росздравнадзора — Прим. ред.) это не обозначила. Материалы увидим — будем смотреть", — сообщила Сиглаева.



Антон Алиханов добавил, что ко всем сотрудникам регионального минздрава и калининградских медучреждений отныне будет пристальное внимание.