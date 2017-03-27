Деятельность начмеда калининградской областной больницы Вайсбейна проверят на наличие конфликта интересов

В отношении работы начмеда Калининградской областной больницы Игоря Вайсбейна проведут проверку на наличие конфликта интересов. Об этом в понедельник, 27 марта, во время рабочего выезда рассказал врио губернатора Антон Алиханов.
Есть очень интересные вопросы, которые мы сейчас будем исследовать на предмет конфликта интересов — это совпадение фамилии начмеда областной больницы (Игоря Вайсбейна — Прим. ред.) и одного из основных поставщиков препаратов в облбольницу", — сообщил Алиханов.
Как пояснила врио министра здравоохранения Людмила Сиглаева, её экс-заместительница действительно когда-то была уличена в том, что занимает свой пост несмотря на бизнес супруга по поставке медикаментов. Не исключила чиновница и того, что в итоге в отношении Николаевой даже будет возбуждено уголовное дело.
"Татьяна Николаевна тогда стояла на пороге принятия решения: либо она уходит, либо супруг её уходит из бизнеса. Как нам было сказано, супруг вышел из бизнеса. О том, что он продолжает деятельность, от коллег пока не слышала, и Алла Викторовна (Великая, руководитель регионального Росздравнадзора — Прим. ред.) это не обозначила. Материалы увидим — будем смотреть", — сообщила Сиглаева.
Антон Алиханов добавил, что ко всем сотрудникам регионального минздрава и калининградских медучреждений отныне будет пристальное внимание.
Честно говоря, то упорство, с которым коллеги пытаются защищать свои отдельные интересы, меня пугает. С этой проблемой мы разберёмся в ближайшие дни и в дальнейшем будем проводить очень жёсткую антикоррупционную политику. Думаю, что без кадровых изменений не обойдётся", — заключил Алиханов.
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