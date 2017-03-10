Уволена заместитель министра здравоохранения Калининградской области Татьяна Николаева

С заместителем министра здравоохранения региона Татьяной Николаевой не продлили контракт, который закончился на этой неделе. Об этом Клопс.Ru сообщили в министерстве здравоохранения Калининградской области.



В Минздраве отметили, что 9 марта у Николаевой был последний рабочий день. Сама Татьяна Николаевна эту информацию не комментирует. Заместитель врио губернатора Калининградской области по социальным вопросам Илья Баринов пообещал рассказать журналистам о кадровых и других изменениях в региональном министерстве здравоохранения в понедельник, 13 марта.