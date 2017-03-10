Уволена заместитель министра здравоохранения Калининградской области Татьяна Николаева
С заместителем министра здравоохранения региона Татьяной Николаевой не продлили контракт, который закончился на этой неделе. Об этом Клопс.Ru сообщили в министерстве здравоохранения Калининградской области.
В Минздраве отметили, что 9 марта у Николаевой был последний рабочий день. Сама Татьяна Николаевна эту информацию не комментирует. Заместитель врио губернатора Калининградской области по социальным вопросам Илья Баринов пообещал рассказать журналистам о кадровых и других изменениях в региональном министерстве здравоохранения в понедельник, 13 марта.
Напомним: 9 марта источник сообщил
, что замминистра здравоохранения Калининградской области Татьяна Николаева покидает пост. До работы в министерстве здравоохранения Татьяна Николаева возглавляла Службу по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области.
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