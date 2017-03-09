Источник: замминистра здравоохранения Калининградской области Татьяна Николаева покидает пост
Фото пресс-службы регионального правительства
С заместителем министра Калининградской области Татьяной Николаевой расторгнут контракт. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в здравоохранении Калининградской области, близко знакомый с ситуацией.
По информации источника, контракт с замминистра истекает на следующей неделе. В пресс-службе министерства здравоохранения эту информацию не комментируют, говорят лишь, что сейчас Николаева находится на своём рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности. Сама Татьяна Николаева сообщила, что не понимает, "что это за разговоры".
"Я ничего комментировать не буду, все вопросы по этому поводу — через пресс-службу", — сообщила она журналисту.
До работы в министерстве здравоохранения Татьяна Николаева возглавляла Службу по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области.
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