Источник: замминистра здравоохранения Калининградской области Татьяна Николаева покидает пост

С заместителем министра Калининградской области Татьяной Николаевой расторгнут контракт. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в здравоохранении Калининградской области, близко знакомый с ситуацией.



По информации источника, контракт с замминистра истекает на следующей неделе. В пресс-службе министерства здравоохранения эту информацию не комментируют, говорят лишь, что сейчас Николаева находится на своём рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности. Сама Татьяна Николаева сообщила, что не понимает, "что это за разговоры".



"Я ничего комментировать не буду, все вопросы по этому поводу — через пресс-службу", — сообщила она журналисту.



До работы в министерстве здравоохранения Татьяна Николаева возглавляла Службу по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области.