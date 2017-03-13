Баринов: у госслужащих в Калининградской области часто присутствует конфликт интересов

Илья Баринов предположил, что у госслужащих в Калининградской области постоянно возникает конфликт интересов. Такое заявление врио вице-губернатора сделал во время пресс-конференции в понедельник, 13 марта.
"Я начал уже разбираться. Понятно, что регион достаточно маленький, и очень сильно всё переплетено в разных отраслях, в разных секторах. Где-то у кого-то родственники, и в любом случае очень часто присутствует конфликт интересов", – пояснил свою позицию чиновник.
Баринов не назвал конкретных имён или должностей, но отметил, что как только будут основания, то вся информация по чиновникам, подозреваемым в использованием служебного положения в личных целях, будет передаваться в компетентные органы.
"Никому не позволено будет путать бизнес и государственную службу. Если люди хотят работать на государство, то они должны работать в его интересах и не извлекать из этого никакой коммерческой выгоды. Это основной принцип и основа для оценки эффективности руководителей всех трёх ведомств и их подчиненных (министерство образования, министерство здравоохранения и министерство социальной политики – прим. ред.)", – заключил Баринов.
Во время этой же пресс-конференции врио вице-губернатора сообщил, что кадровых революций устраивать не намерен, но перемен избежать не удастся
.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.