Баринов: у госслужащих в Калининградской области часто присутствует конфликт интересов

Илья Баринов предположил, что у госслужащих в Калининградской области постоянно возникает конфликт интересов. Такое заявление врио вице-губернатора сделал во время пресс-конференции в понедельник, 13 марта.

"Я начал уже разбираться. Понятно, что регион достаточно маленький, и очень сильно всё переплетено в разных отраслях, в разных секторах. Где-то у кого-то родственники, и в любом случае очень часто присутствует конфликт интересов", – пояснил свою позицию чиновник.

Баринов не назвал конкретных имён или должностей, но отметил, что как только будут основания, то вся информация по чиновникам, подозреваемым в использованием служебного положения в личных целях, будет передаваться в компетентные органы.

"Никому не позволено будет путать бизнес и государственную службу. Если люди хотят работать на государство, то они должны работать в его интересах и не извлекать из этого никакой коммерческой выгоды. Это основной принцип и основа для оценки эффективности руководителей всех трёх ведомств и их подчиненных (министерство образования, министерство здравоохранения и министерство социальной политики – прим. ред.)", – заключил Баринов.