Алиханов: В автомобиле Облфармкомпании обнаружили просроченных препаратов на 7 млн рублей

Сотрудники Росздравнадзора в ходе проверок работы Калининградской областной фармацевтической компании обнаружили массу нарушений, в числе которых — отказ от закупки инсулина и хранение огромной партии просроченных лекарств. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Антон Алиханов после выездного совещания в отделении облбольницы в понедельник, 27 марта.
"Буквально две недели назад в ходе очередной проверки они обнаружили в Ford Transit нашей Областной фармацевтической компании на 7 миллионов просроченных препаратов различных. Мы будем просить Росздравнадзор провести комплексную проверку ещё раз. Если нужно — привлекать каких-то правоохранителей и так далее", — рассказал Алиханов.
Алиханов предполагает, что и наблюдавшаяся ситуация с дефицитом инсулина в медучреждениях была вызвана тем, что в прошлом году компания по каким-то причинам три с половиной месяца не закупала этот препарат.
"Великая (руководитель регионального Росздравнадзора — Прим. ред.) сказала, что есть признаки того, что тот инсулин, который предоставляли в ходе проверки, просто был собран с аптек, потому что не совпадали ни накладные, ни номера…" — пояснил Алиханов.
Врио губернатора добавил, что в минувшую пятницу уже лично отправил запросы в прокуратуру, ФСБ и УМВД с просьбой расследовать сложившуюся ситуацию в Облфармкомпании.
Мы считаем, что есть там очевидные признаки преступлений. В оперативном порядке просили коллег из ФСБ принять меры, чтобы там задним числом не подчистили бухгалтерию", — заключил Алиханов.
"Есть препараты, которые ещё в 2015 году были просрочены, и руководство фармкомпании скрывало это. Мы установили это, когда в феврале уволили руководителя фармкомпании и возложили исполнение обязанностей на её заместителя. При передаче дел он составил акт", — добавила врио министра здравоохранения Людмила Сиглаева.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.