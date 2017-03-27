Алиханов: В автомобиле Облфармкомпании обнаружили просроченных препаратов на 7 млн рублей

Сотрудники Росздравнадзора в ходе проверок работы Калининградской областной фармацевтической компании обнаружили массу нарушений, в числе которых — отказ от закупки инсулина и хранение огромной партии просроченных лекарств. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Антон Алиханов после выездного совещания в отделении облбольницы в понедельник, 27 марта.



"Буквально две недели назад в ходе очередной проверки они обнаружили в Ford Transit нашей Областной фармацевтической компании на 7 миллионов просроченных препаратов различных. Мы будем просить Росздравнадзор провести комплексную проверку ещё раз. Если нужно — привлекать каких-то правоохранителей и так далее", — рассказал Алиханов.



Алиханов предполагает, что и наблюдавшаяся ситуация с дефицитом инсулина в медучреждениях была вызвана тем, что в прошлом году компания по каким-то причинам три с половиной месяца не закупала этот препарат.



"Великая (руководитель регионального Росздравнадзора — Прим. ред.) сказала, что есть признаки того, что тот инсулин, который предоставляли в ходе проверки, просто был собран с аптек, потому что не совпадали ни накладные, ни номера…" — пояснил Алиханов.



Врио губернатора добавил, что в минувшую пятницу уже лично отправил запросы в прокуратуру, ФСБ и УМВД с просьбой расследовать сложившуюся ситуацию в Облфармкомпании.



Мы считаем, что есть там очевидные признаки преступлений. В оперативном порядке просили коллег из ФСБ принять меры, чтобы там задним числом не подчистили бухгалтерию", — заключил Алиханов.



"Есть препараты, которые ещё в 2015 году были просрочены, и руководство фармкомпании скрывало это. Мы установили это, когда в феврале уволили руководителя фармкомпании и возложили исполнение обязанностей на её заместителя. При передаче дел он составил акт", — добавила врио министра здравоохранения Людмила Сиглаева.