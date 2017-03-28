Источник: Глава регионального минздрава Сиглаева покидает свой пост
Людмила Сиглаева
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Врио министра здравоохранения Калининградской области Людмила Сиглаева покидает свой пост. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В пресс-службе правительства отказались комментировать эту информацию. Дозвониться до самой Сиглаевой Клопс.Ru оперативно не удалось.
Людмила Сиглаева стала главой регионального минздрава в октябре 2015 года
. Указ о назначении подписал Николай Цуканов, являвшийся в то время губернатором. Сиглаева окончила Смоленский государственный медицинский институт, прошла профессиональную переподготовку по специальности "Менеджмент". Имеет большой опыт управленческой работы в здравоохранении. Трудовой путь Людмила Сиглаева начинала с должности врача-терапевта поликлиники. С 2001 года возглавляла учреждения здравоохранения Калининграда, исполняла обязанности начальника управления здравоохранения областного центра, была начальником отдела управления горздрава, занимала пост заместителя регионального министра здравоохранения.
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