Крупин о строительстве мемориала мирному населению Кёнигсберга: вряд ли такое место найдём

Председатель комитета архитектуры и строительства поддержал идею создать в Калининграде мемориал погибшим при осаде Кёнигсберга мирным жителям, однако в городе пока нет подходящего места. Об этом Артур Крупин сообщил в прямом эфире программы "С добрым утром, Ярошук"
на радио "Комсомольская правда — Калининград" в понедельник, 13 марта.
"Если навскидку, то вряд ли найдём в границах города такое место. На сегодняшний день неизвестен объём перезахоронений, а дело в том, что в таких мемориалах, которые приравниваются к кладбищам, очень большая санитарная зона — это достаточно осложняет развитие территории. Поэтому об этом лучше с нашими соседями договариваться", — отметил Крупин.
При этом председатель комитета архитектуры и строительства отметил, что сам положительно относится к этой идее. "Надо уважительно относиться ко всему прошлому", — заметил он.
По адресу улица Юбилейная, 10 планируют построить десятиэтажный жилой
дом с подземной парковкой. Разрешение на строительство администрация Калининграда выдала в ноябре 2016 года, и в это же время застройщик приступил к обследованию территории. В конце февраля стало известно, что при рытье котлована на месте будущего строительства начали находить останки жителей Кёнигсберга.
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