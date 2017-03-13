Крупин о строительстве мемориала мирному населению Кёнигсберга: вряд ли такое место найдём

Председатель комитета архитектуры и строительства поддержал идею создать в Калининграде мемориал погибшим при осаде Кёнигсберга мирным жителям, однако в городе пока нет подходящего места. Об этом Артур Крупин сообщил в прямом эфире программы "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда — Калининград" в понедельник, 13 марта.



"Если навскидку, то вряд ли найдём в границах города такое место. На сегодняшний день неизвестен объём перезахоронений, а дело в том, что в таких мемориалах, которые приравниваются к кладбищам, очень большая санитарная зона — это достаточно осложняет развитие территории. Поэтому об этом лучше с нашими соседями договариваться", — отметил Крупин.



При этом председатель комитета архитектуры и строительства отметил, что сам положительно относится к этой идее. "Надо уважительно относиться ко всему прошлому", — заметил он.



Напомним, что на стройке десятиэтажного дома по улице Юбилейной Напомним, что на стройке десятиэтажного дома по улице Юбилейной найдены и эксгумированы останки 84 человек. В основном это гражданское население, однако удалось найти и останки офицера вермахта.



По адресу улица Юбилейная, 10 По адресу улица Юбилейная, 10 планируют построить десятиэтажный жилой дом с подземной парковкой. Разрешение на строительство администрация Калининграда выдала в ноябре 2016 года, и в это же время застройщик приступил к обследованию территории. В конце февраля стало известно, что при рытье котлована на месте будущего строительства начали находить останки жителей Кёнигсберга.