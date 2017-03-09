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Главная Новости Общество

Мы сможем больше ощущать право жить в этом городе: Гришковец о мемориале погибшим кёнигсбержцам

Автор: Екатерина Медведева
16:01
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  • Евгений Гришковец. Фото Виктора Гусейнова
Евгений Гришковец. Фото Виктора Гусейнова
Евгений Гришковец поддержал идею создания мемориала в память о погибшем мирном населении Кёнигсберга. Своё отношение к предложению писатель озвучил в четверг, 9 марта, в эфире радиостанции "Комсомольская правда — Калининград".

"Идея прекрасная, вполне естественная, в высшей степени гуманная и справедливая. Это люди, погибшие из-за войны: во время английских бомбардировок, во время штурма Кёнигсберга… Это несчастные люди. Надо отдать должное. Ведь калининградцы любят свой город и очень гордятся тем, что живут здесь. Они гордятся тем, что они очень особенные. А ведь особенность Калининграда заключается в том, что 650 лет он был Кёнигсбергом. Многие калининградцы до сих пор живут в домах, построенных теми людьми, некоторые из которых умерли во время войны. А в каких-то домах даже ещё есть мебель, которая досталась нам от этих людей. Конечно же, нам надо отдать им дань памяти, уважения, сочувствия, скорби, принятия… Тогда мы сможем ещё больше ощущать себя вправе жить в нашем городе", — рассказал слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!" Гришковец.

Чуть ранее идею создания мемориала, которым можно почтить память гражданского населения Кёнигсберга, в эфире той же программы озвучил представитель МУП "Альта" Руслан Хисамов.

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1 комментарий Правила комментирования

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АлтынАлтыныч
Алтыныч Алтын #
17:02
Конечно. Гуманисты. Может тогда и дома что на кладбищах построенны снесем?  На Колоскова, например? Зачем опять в такое непростое время набрасывать в общество очередную "скользкую" тему? Если Гришковцу заняться нечем, пусть в Польше памятники нашим солдатам защищать попробует.
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