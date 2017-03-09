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В Калининграде предложено создать мемориал для захоронения обнаруженных останков жителей Кёнигсберга

Автор: Екатерина Медведева
13:29
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  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
Калининградские поисковики предлагают создать отдельный мемориал, куда будут перезахоранивать найденные при раскопках останки жителей Кёнигсберга. Об этом в четверг, 9 марта, в эфире радиостанции "Комсомольская правда — Калининград" рассказал представитель МУП "Альта" Руслан Хисамов.

На сегодняшний день все эксгумированные останки гражданского населения переносятся на муниципальное кладбище в посёлке Сазоновка. Поисковики предлагают выделить землю для перезахоронения кёнигсбержцев непосредственно в городе.
Мы предлагаем городским властям рассмотреть вариант создания мемориала или хотя бы выделения для этих целей земельного участка вблизи Калининграда или в самом городе. Надо, чтобы это место было удобным для посещения и имело символическое значение, — пояснил слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!" Руслан Хисамов.
Пока поисковики с официальным предложением в горадминистрацию не обращались, но рассчитывают проработать все аспекты и в ближайшее время начать переговоры с чиновниками.
Думаю, что создавать такой мемориал надо за счёт городских средств, потому что обращаться за помощью к немецкой стороне не совсем корректно в данном случае. Ведь это мы сейчас здесь живём, это наша территория, и именно мы в ответственности за то, что на ней происходит. Мне кажется, что если бы в Германии узнали о наших планах, то и сами предложили бы какую-то помощь, — сказал Хисамов.
Поисковик добавил, что проблема обнаружения в городе захоронений на месте строительства или благоустройства территории очень актуальна и процесс перезахоронения сейчас только начался.
Если мы посмотрим на карту города и послушаем рассказы старожилов, то узнаем, что зачастую и детсады, административные здания, жилые дома стоят на кладбищах или захоронениях. Процесс обнаружения останков продолжается: город растёт, и развивается хозяйственная деятельность. Так или иначе, мы периодически сталкиваемся с этой проблемой. Самое главное — определиться, что мы делаем в этом случае и куда надо переносить найденные останки, — заключил Хисамов.
После нескольких громких скандалов с обнаружением строителями в Калининграде захоронений в горадминистрации разработали регламент, обязывающий застройщиков в обязательном порядке проводить поисковые работы перед тем, как выйти на площадку. Чиновники даже планировали разработать поправки к региональному административному кодексу, предусматривающие немалые штрафы для компаний, игнорирующих данное предписание.

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