На стройплощадке в Калининграде обнаружили останки мирных жителей Кёнигсберга

Найденные на строительной площадке по улице Юбилейной, 10 в Калининграде останки принадлежат погибшим жителям Кёнигсберга. Среди них обнаружены и тела детей. Об этом в среду, 1 марта, журналистам рассказал представитель МУП "Альта" Руслан Хисамов.

По тем предметам, которые мы находим, по фрагментам одежды мы можем сказать, что останки принадлежат бывшим жителям Кёнигсберга, погибшим в 40–45 годах прошлого века, — рассказал Хисамов. — В некоторых телах были найдены осколки, пули и медицинские жгуты. Также костыли нашли медицинские, поэтому, возможно, люди погибли во время штурма Кёнигсберга.

По словам представителя МУП "Альта", одни тела захоронены в гробах, другие были только засыпаны землёй. При этом глубина погребения составляет чуть больше одного метра. В настоящее время обнаружено 53 тела, среди них есть мужчины, женщины и даже дети.