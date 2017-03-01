На стройплощадке в Калининграде обнаружили останки мирных жителей Кёнигсберга
Автор фото: Виктор Буздин
Найденные на строительной площадке по улице Юбилейной, 10 в Калининграде останки принадлежат погибшим жителям Кёнигсберга. Среди них обнаружены и тела детей. Об этом в среду, 1 марта, журналистам рассказал представитель МУП "Альта" Руслан Хисамов.
По тем предметам, которые мы находим, по фрагментам одежды мы можем сказать, что останки принадлежат бывшим жителям Кёнигсберга, погибшим в 40–45 годах прошлого века, — рассказал Хисамов. — В некоторых телах были найдены осколки, пули и медицинские жгуты. Также костыли нашли медицинские, поэтому, возможно, люди погибли во время штурма Кёнигсберга.
По словам представителя МУП "Альта", одни тела захоронены в гробах, другие были только засыпаны землёй. При этом глубина погребения составляет чуть больше одного метра. В настоящее время обнаружено 53 тела, среди них есть мужчины, женщины и даже дети.
На земельном участке, где обнаружили останки
, планируется возвести 10-этажный жилой дом с подземным паркингом. Всего в нём будет расположено 252 квартиры. Разрешение на строительство администрация Калининграда выдала в ноябре 2016 года, в это же время застройщик приступил к обследованию территории.
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