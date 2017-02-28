В Калининграде на стройплощадке нашли останки 50 человек
В Калининграде на стройплощадке обнаружили останки 50 человек. Как передаёт
"Комсомольская правда – Калининград", об этом сообщил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.
По словам Крупина, о возможности обнаружения останков было известно заранее, из картографических данных. Администрация обязала застройщика заключить контракт с компанией, которая занимается эксгумацией.
Представитель МУП "Альта" Руслан Хисамов подтвердил обнаружение останков. По его словам, это могут быть жертвы войны, захороненные в 1945 году.
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