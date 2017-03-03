Возле "домика Канта" появится ещё два дома, кемпинг и "философский сад"

В посёлке Веселовка вовсю идут работы по реставрации здания, известного как "домик Канта". Об этом сообщает телеканал "Каскад".



Помимо реставрируемого здания, там построят ещё два дома — гостевой и служебное помещение со столовой. В комплексе планируют проводить международные конференции, молодёжные фестивали и съезды студентов.



"Запланирована разбивка "философского сада", обустройство парковок, стоянок, место для кемпинга", — рассказал Анатолий Валуев — заместитель директора Историко-художественного музея.



Сейчас на месте ведутся работы по выемке кирпичной кладки, убраны аварийные конструкции, строители готовятся прокладывать коммуникации. При демонтаже крыши здания сняли черепицу XIX века. Самую хорошую вернут обратно, а разломанные куски заменят на аналогичные, максимально похожие по цвету и размеру, но новые.



Восстанавливать "домик Канта" Восстанавливать "домик Канта" начали 1 февраля . Реконструкцией занимается специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская из Москвы. Работы финансирует Резервный фонд Президента РФ. Реставрация обойдётся в 31,3 млн рублей. Планируется, что работы по реставрации "домика Канта" завершат до конца октября этого года.



Предполагается, что в этом здании несколько лет жил и работал философ Иммануил Кант. Домик пастора в селении Юдшен (ныне посёлок Веселовка) стал первым местом пребывания Канта за пределами Кёнигсберга, куда его пригласил местный священник для обучения сыновей. В первоначальном виде он не сохранился, но в XIX веке был возведён на старом фундаменте.