Возле "домика Канта" появится ещё два дома, кемпинг и "философский сад"

Помимо реставрируемого здания, там построят ещё два дома — гостевой и служебное помещение со столовой. В комплексе планируют проводить международные конференции, молодёжные фестивали и съезды студентов.
"Запланирована разбивка "философского сада", обустройство парковок, стоянок, место для кемпинга", — рассказал Анатолий Валуев — заместитель директора Историко-художественного музея.
Сейчас на месте ведутся работы по выемке кирпичной кладки, убраны аварийные конструкции, строители готовятся прокладывать коммуникации. При демонтаже крыши здания сняли черепицу XIX века. Самую хорошую вернут обратно, а разломанные куски заменят на аналогичные, максимально похожие по цвету и размеру, но новые.
Восстанавливать "домик Канта" начали 1 февраля
. Реконструкцией занимается специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская из Москвы. Работы финансирует Резервный фонд Президента РФ. Реставрация обойдётся в 31,3 млн рублей. Планируется, что работы по реставрации "домика Канта" завершат до конца октября этого года.
Предполагается, что в этом здании несколько лет жил и работал философ Иммануил Кант. Домик пастора в селении Юдшен (ныне посёлок Веселовка) стал первым местом пребывания Канта за пределами Кёнигсберга, куда его пригласил местный священник для обучения сыновей. В первоначальном виде он не сохранился, но в XIX веке был возведён на старом фундаменте.
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