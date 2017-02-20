Лоукосты, криптовалюты и военные учения: что европейские СМИ писали о Калининграде в феврале

Клопс.ru выбрал самые яркие цитаты о Калининградской области из западных СМИ, в которых обсуждается наш регион и самые интересные для других стран события.

Лоукосты

Сайт rbth, как и ряд других западных СМИ, в феврале обсуждал возможность появления в Калининграде низкобюджетных авиалиний. Лоукосты, которые так популярны в Европе, могут в будущем начать летать и из российского региона. Эта тема оказалась актуальной не только для жителей области, но и для соседей.

Чтобы летать сегодня из Европы в Калининград, нужно делать остановку в Москве, что значительно увеличивает стоимость билета. Стандартный билет в одну сторону от Москвы до Калининграда обычно стоит 78 евро (5 000 рублей — Прим. ред.), а летом цена может достигать 340 евро (22 000 рублей — Прим. ред.), — отмечается в сообщении.

Журналисты отмечают, что для обслуживания на территории области низкобюджетных авиакомпаний нужны инвестиции. Шанс, что в будущем на рынок всё-таки выйдут лоукосты, существует.

Если это всё-таки случится, то не только для россиян западные страны станут доступнее. В Калининград смогу приезжать туристы, которые заинтересованы в посещении региона, но высокая стоимость авиабилетов их останавливает.

Калининград как особый регион

Издание Nationalinterest в феврале опубликовало аналитический очерк об истории региона, его политической и экономической обстановке с советских времён. Аналитики издания отмечают , что положение региона может как помогать взаимоотношениям России с Западом, так и мешать.

Трамп и Путин должны разработать план плодотворного сотрудничества и безопасности, и Калининград будет отличным местом для начала диалога, — говорится в сообщении СМИ.

Журналисты предполагают, что корректная политика федеральных властей в отношении региона может сильно помочь налаживанию внешних связей вообще всей страны.

Военные учения

Самой распространённой темой о Калининградской области в польских и литовских СМИ являются военные учения. Польский Sputnik 17 февраля сообщил читателям о том, что в регионе зенитные "Панцири-С" потренировались в борьбе с бронетехникой.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы 96К6 "Панцирь-С" создавались в тульском "КБ приборостроения". Первые версии разрабатывались ещё в начале 1990-х годов, впоследствии комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для ОАЭ, — сообщается в новости польского СМИ.

Ряд польских изданий продолжает обсуждать учения "Запад-2017", в которых примут участие не только российские военные, но и их белорусские коллеги. Журналисты задаются вопросом, считать ли это угрозой или нет.

Криптовалюты

Издание financefeeds 9 февраля сообщило своим читателям, заинтересованным в экономических событиях в мире, что бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил сделать Калининградскую область первым регионом России, где могут начать использоваться криптовалюты.

Статус Bitcoin и других криптовалют в России остаётся под вопросом. ЦБ России заявил, что предоставление услуг по обмену виртуальной валюты будет рассматриваться как участие в подозрительной деятельности. Такая позиция по отношению к криптовалюте была занята в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Другие ведомства, например министерство финансов, также изначально поддерживали жёсткую позицию Центрального банка. Тем не менее отношение к использованию криптовалюты в России стало более спокойным в последнее время. Министерство финансов заявило, что может пересмотреть свои планы по наказанию в отношении деятельности, связанной с Bitcoin.

СМИ предполагает , что изменения могут начаться с Калининградской области. В заявлении бизнес-омбудсмена аналитики увидели хороший знак.