Глава литовского департамента госбезопасности назвал учения России и Белоруссии угрозой для Запада

Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис назвал учения "Запад – 2017" угрозой для Нато. Об этом сообщает Delfi.Lt.

По мнению Яунишкиса, учения, которые пройдут в России и Белоруссии, направлены против НАТО. По его словам, они вызывают беспокойство и являются угрозой для национальной безопасности Литвы.

В последний раз учения "Запад" проводились в 2013 году при участии 10 тыс. военных с российской и белорусской сторон. По мнению правительства Литвы, в их ходе отрабатывалась оккупация южной части страны. Также литовская разведка называла политику России угрозой для нацбезопасности.