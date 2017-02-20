"Аэрофлот" планирует проиндексировать стоимость билетов в Калининград на 2018 год

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует до конца 2017 года решить вопрос об индексации тарифов на перелёты в Калининград, Симферополь и три города Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС.



Генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев рассказал, что "Аэрофлот" может себе позволить и не производить повышение стоимости по так называемым плоским тарифам благодаря успешной деятельности в других направлениях.



В конце 2016 года "Аэрофлот" продлил программу действия "плоских" тарифов на 2017 и 2018 годы. Специальные цены установлены на перелёты по маршрутам между Московй и Калининградом, Хабаровском, Петропавловском-Камчатским, Владивостоком и Симферополем.