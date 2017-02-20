"Аэрофлот" планирует проиндексировать стоимость билетов в Калининград на 2018 год
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует до конца 2017 года решить вопрос об индексации тарифов на перелёты в Калининград, Симферополь и три города Дальнего Востока. Об этом сообщает
ТАСС.
Генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев рассказал, что "Аэрофлот" может себе позволить и не производить повышение стоимости по так называемым плоским тарифам благодаря успешной деятельности в других направлениях.
В конце 2016 года "Аэрофлот" продлил программу действия "плоских" тарифов на 2017 и 2018 годы. Специальные цены установлены на перелёты по маршрутам между Московй и Калининградом, Хабаровском, Петропавловском-Камчатским, Владивостоком и Симферополем.
В 2017 году стоимость билетов по данным направлениям увеличилась
на 10%. Стоимость билета до Калининграда составляет 5 610 рублей. Если лететь в обе стороны, пассажир заплатит 9 350 рублей.
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