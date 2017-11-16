Госдума во втором чтении приняла законопроект о расширении Калининградской ОЭЗ и продлении её действия

Госдума во втором чтении приняла законопроект о продлении режима ОЭЗ в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС

Согласно законопроекту, режим ОЭЗ будет действовать до 2045 года. В предыдущей редакции, которую приняли в первом чтении, был указан срок до 2095 года. Режим свободной таможенной зоны распространится на акватории морских портов. Законопроект также отменяет утилизационный сбор на строительную и сельскохозяйственную технику не старше трёх лет. Он устанавливает минимальный размер инвестиций, позволяющий получить статус резидента ОЭЗ, в размере 10 млн рублей для сферы здравоохранения и фармацевтики и в размере 1 млн рублей для сферы IT.

Законопроект упрощает визовый режим для иностранцев. Он предполагает введение электронных виз сроком до восьми дней, если заявка подана за три дня. Резидентов ОЭЗ при оформлении освобождают от консульского сбора.