Госдума во втором чтении приняла законопроект о расширении Калининградской ОЭЗ и продлении её действия
Госдума во втором чтении приняла законопроект о продлении режима ОЭЗ в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС
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Согласно законопроекту, режим ОЭЗ будет действовать до 2045 года. В предыдущей редакции, которую приняли в первом чтении, был указан срок до 2095 года. Режим свободной таможенной зоны распространится на акватории морских портов. Законопроект также отменяет утилизационный сбор на строительную и сельскохозяйственную технику не старше трёх лет. Он устанавливает минимальный размер инвестиций, позволяющий получить статус резидента ОЭЗ, в размере 10 млн рублей для сферы здравоохранения и фармацевтики и в размере 1 млн рублей для сферы IT.
Законопроект упрощает визовый режим для иностранцев. Он предполагает введение электронных виз сроком до восьми дней, если заявка подана за три дня. Резидентов ОЭЗ при оформлении освобождают от консульского сбора.
В мае стало известно о том, что в Калининградской области сохранят
систему со льготами по страховым взносам для резидентов Особой экономической зоны. Соответствующий закон о Калининградской ОЭЗ внесли на рассмотрение
в администрацию президента. Алиханов заявлял
, что Калининградская область станет одной из самых привлекательных российских ОЭЗ. 9 августа законопроекты внесли в Госдуму РФ
. 26 сентября поправки к закону об ОЭЗ в Калининградской области поддержал Совет Федерации
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