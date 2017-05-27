Законопроект о калининградской ОЭЗ внесли на рассмотрение в администрацию президента

Законопроект об особой экономической зоне в Калининградской области направили на рассмотрение в администрацию президента. Об этом сообщает ГТРК "Калининград" , ссылаясь на слова врио губернатора Антона Алиханова.

"Наши действия, наша политика будет направлена исключительно на то, чтобы перейти к политике роста. Самое главное – обеспечить рост реальных доходов населения. Но этот рост мы не сможем обеспечить, если не будет роста бизнеса", – прокомментировал Алиханов законопроект, который должен поддержать местный бизнес.