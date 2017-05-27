Законопроект о калининградской ОЭЗ внесли на рассмотрение в администрацию президента
Законопроект об особой экономической зоне в Калининградской области направили на рассмотрение в администрацию президента. Об этом сообщает ГТРК "Калининград"
, ссылаясь на слова врио губернатора Антона Алиханова.
"Наши действия, наша политика будет направлена исключительно на то, чтобы перейти к политике роста. Самое главное – обеспечить рост реальных доходов населения. Но этот рост мы не сможем обеспечить, если не будет роста бизнеса", – прокомментировал Алиханов законопроект, который должен поддержать местный бизнес.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.