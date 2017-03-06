Калининград осваивает деньги: какие проекты региона Москва поддержит рублём

В этом году Калининградская область получит 11 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию 37 соглашений о проектах,признанных важными. Корреспондент Клопс.Ru Наталья Ромашина разобралась, на какие цели направят федеральные деньги

Поддержка творческой деятельности муниципальных театров

Более пяти миллионов рублей в этом году получит регион на "Тильзит-театр" в Советске. Это единственный муниципальный театр в регионе, и он впервые попал в федеральную программу.



Деньги выделяются в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма", которая была рассчитана на 2013–2020 годы. Регион со своей стороны добавит 10% от общей суммы (около 600 тысяч рублей) — это достаточно небольшой процент софинансирования.



Напомним, что в прошлом году организация Напомним, что в прошлом году организация праздновала 60-летие с начала первого театрального сезона . Здание театра было построено в 1893 году на пожертвования жителей Тильзита.

Развитие внутреннего и въездного туризма до 2018 года

Одна из самых больших субсидий в этом году, которую получит Калининградская область из федерального бюджета, пойдёт на развитие туризма. 281 млн рублей в регион поступит на строительство туристического кластера. То есть такой зоны, которая будет обладать всем необходимым для привлечения туристов.



Калининградская область на полученные по программе деньги должна построить туристический кластер "Раушен". Строительство должно быть закончено к 2018 году, поскольку программа изначально была рассчитана на такой период. Однако не так давно стало известно, что её решено было продлить до 2025 года.

Выплаты при рождении третьего ребёнка На поддержку многодетных семей в Калининградской области в этом году выделят более 220 млн рублей из федерального бюджета. Речь идёт о ежемесячном пособии, которое выдаётся мамам при рождении третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока малышу не исполнится три года.

Эти деньги выделяются регионам с 2013 года для того, чтобы стимулировать рождаемость. Каждый год регионы в программе меняются в зависимости от показателей.

В Калининградской области динамика по рождаемости отрицательная — по данным Калининградстата, в 2016 году в регионе родилось 12 179 человек, а в 2015 году новорожденных в регионе было 12 413. Поэтому регион и получил дополнительное финансирование, которое должно мотивировать местных жителей заводить больше детей.

Автомобильные дороги к чемпионату мира — 2018

Больше всего денег в регион будет направлено по программам подготовки к ЧМ-2018. В том числе министерство развития инфраструктуры региона получит почти 2 млрд рублей по подпрограмме "Автомобильные дороги". Это подпрограмма общего проекта развития транспортной системы.



На федеральные средства в Калининградской области уже ввели в эксплуатацию участок дороги Калининград — Мамоново II — граница с Польшей. Его протяжённость составляет 13,3 км. Это был первый этап строительства дорог к чемпионату. Во время второго планируется обеспечить подъезд к стадиону на территории острова Октябрьский и строительство сети на самом острове.

Формирование городской среды и обустройство парков

Министерство ЖКХ и ТЭК региона получит в 2017 году в виде субсидий 1,7 млрд рублей в рамках двух программ: "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды" и "Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)".



Это деньги, которые пойдут на благоустройство городского пространства. Правила предоставления средств были утверждены главой правительства Дмитрием Медведевым в феврале этого года. Программа нужна чтобы не только облагораживать парки и улицы, но и приводить в порядок дворы и придомовые территории.



Ранее сообщалось, что Калининград стал пилотной площадкой, где будет реализовываться приоритетный проект Минстроя РФ "Формирование комфортной городской среды".