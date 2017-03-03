Москва выделит Калининграду 11 млрд рублей на проекты в экономике и социальной сфере

В 2017 году Калининградская область на условиях софинансирования получит из федерального бюджета 11 млрд. Об этом сообщили в региональном кабмине.



Денежные средства будут направлены на мероприятия по развитию здравоохранения, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение молодых семей жильём и создание доступной среды. Часть средств направят на развитие мелиорации, строительство дорог, поддержку предпринимательства, компенсации некоторым категориям граждан за капремонт и выплаты многодетным семьям.



Врио вице-премьера Эдуард Батанов рассказал, что регион успешно выполнил задачу подписания соглашений о предоставлении федеральных субсидий. Всего их было заключено 37.



В 2017 году ужесточились правила выделения финансовой помощи регионам на реализацию программ. Эдуард Батанов отметил, что регион провёл индивидуальную работу с каждым министерством. "Задача следующего этапа — всё, что утвердили, направить на достижение целей. Также это будет влиять на увеличение размера субсидий на следующий год", — сказал врио вице-премьера.



Некоторые федеральные ведомства подтвердили финансирование по приоритетным проектам, которые были анонсированы на прошлом инвестиционном форуме. Среди таких проектов — "Чистая страна" и "Формирование комфортной городской среды". В рамках первого проекта в регионе планируется ликвидировать ущерб окружающей среде от золоотвала "Дариты" в посёлке имени Космодемьянского.