22:28

Нежный внутри и румяный снаружи: учимся готовить дома классический британский пирог с мясом

  1. Лайфхаки
Автор:
Нежный внутри и румяный снаружи: учимся готовить дома классический британский пирог с мясом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Лестерширский пирог, также известный как Мелтон-Моубрей, — традиционное британское блюдо со свининой. Его особенность в том, что после выпечки внутрь добавляют концентрированный бульон с пряностями. Это помогает сохранить тесто внутри влажным и усилить вкус всего пирога. Как приготовить такой шедевр дома, узнал «Клопс».

Ингредиенты

  1. мука — 110 г;
  2. сало — 50 г;
  3. вода — 30 мл;
  4. яйцо — 1 шт;
  5. свинина — 250 г;
  6. мясной бульон — 120 мл;
  7. желатин — 15 г;
  8. соль, перец, розмарин — по вкусу.

Приготовление 

Просеять муку с солью и добавить треть сала. Растереть смесь руками, а остальной жир залить водой и вскипятить на медленном огне. 

Затем влить жидкость в муку, тщательно перемешать и замесить тесто. Четверть отложить, остальное скатать в жар. Обе части накрыть плёнкой и поставить в холодильник на ночь. 

Достать тесто и дать ему два часа отдохнуть при комнатной температуре. Аккуратно растянуть массу, чтобы получился горшок. Четвертинку теста раскатать в круглый пласт. 

Свинину крупно порубить и приправить. Смазать края заготовки взбитым яйцом, положить внутрь начинку, накрыть крышкой и защипать края. 

Разогреть духовку до 180 °C и выпекать пирог 1,5 часа. Растворить желатин в мясном бульоне, проделать в крышке готового пирога отверстие и влить жидкость. Убрать блюдо в холодильник на ночь. Достать за полтора часа до подачи на стол, чтобы мясо стало сочнее и нежнее. 

К сытному мясному пирогу подойдёт лёгкий витаминный салат из хрустящей капусты, морковки и яблока

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Нежный внутри и румяный снаружи: учимся готовить дома классический британский пирог с мясом
22:28
Аромат сыра разнёсся по всей квартире: учимся запекать картофель пармезаном, чеддером и сметанным соусом
04:21
Вкуснее и полезнее покупного фастфуда: как самостоятельно приготовить куриные наггетсы с хрустящей панировкой
01:17
Удивляем близких картофельным салатом по-баварски с охотничьими колбасками и маринованным луком
Вчера
22:41
Получится вкусно даже без казана: готовим дома сытный плов на всю семью
Вчера
05:16
Все новости по теме
1 500
Кулинария рецепты