Нежный внутри и румяный снаружи: учимся готовить дома классический британский пирог с мясом

Ингредиенты

мука — 110 г; сало — 50 г; вода — 30 мл; яйцо — 1 шт; свинина — 250 г; мясной бульон — 120 мл; желатин — 15 г; соль, перец, розмарин — по вкусу.

Приготовление

Просеять муку с солью и добавить треть сала. Растереть смесь руками, а остальной жир залить водой и вскипятить на медленном огне.

Затем влить жидкость в муку, тщательно перемешать и замесить тесто. Четверть отложить, остальное скатать в жар. Обе части накрыть плёнкой и поставить в холодильник на ночь.

Достать тесто и дать ему два часа отдохнуть при комнатной температуре. Аккуратно растянуть массу, чтобы получился горшок. Четвертинку теста раскатать в круглый пласт.

Свинину крупно порубить и приправить. Смазать края заготовки взбитым яйцом, положить внутрь начинку, накрыть крышкой и защипать края.

Разогреть духовку до 180 °C и выпекать пирог 1,5 часа. Растворить желатин в мясном бульоне, проделать в крышке готового пирога отверстие и влить жидкость. Убрать блюдо в холодильник на ночь. Достать за полтора часа до подачи на стол, чтобы мясо стало сочнее и нежнее.