Аромат сыра разнёсся по всей квартире: учимся запекать картофель пармезаном, чеддером и сметанным соусом

Ингредиенты

картофель — 5 шт; сырокопчёный бекон — 5 полосок; сливочное масло — 100 г; пармезан — 50 г; чеддер — 50 г; сметана — 1 ст. л; чеснок — 2–3 зубчика; свежая зелень — 2 пучка; соль, перец - по вкусу.

Приготовление

Клубни тщательно промыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой и поставить на огонь. После закипания варить ещё 30 минут. Готовый картофель должен легко протыкаться вилкой. Слить воду и дать клубням полностью остыть.

Оба вида сыра натереть на крупной тёрке. Бекон обжарить на сковороде до хруста и выложить на бумажное полотенце. Затем измельчить его ножом в крошку. Зелень мелко порубить, смешать со сметаной и продавленным через пресс чесноком.

С помощью ложки сделать в картофеле глубокую ямку. Внутрь положить тёртый сыр, а кожицу снаружи смазать сливочным маслом. Поставить в разогретую до 250 °С духовку на 20 минут.

Когда корочка подрумянится, а сыр полностью расплавится, достать картофель и полить его сметанным соусом. Сверху посыпать мелкими кусочками бекона.