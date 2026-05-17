Вкуснее и полезнее покупного фастфуда: как самостоятельно приготовить куриные наггетсы с хрустящей панировкой

Куриные наггетсы встречаются в меню фастфуда и кафе, но обычно они разочаровывают промокшей корочкой и количеством стекающего жира. По-настоящему вкусная курица по фритюре получается только дома, ведь на своей кухне блюдо можно сделать менее калорийным и более аппетитным. Простым рецептом классических куриных наггетсов с «Клопс» поделились опытные кулинары. 

Ингредиенты 

  1. куриное филе — 500 г;
  2. яйца — 2 шт; 
  3. молоко — 1 ст. л;
  4. панировочные сухари — 120 г; 
  5. кунжут — 60 г;
  6. мука — 40 г;
  7. растительное масло — 0,5 л; 
  8. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Филе нарезать небольшими кусочками шириной в сантиметр. В глубокой тарелке взбить яйца вместе с молоком. В отдельной посуде смешать сухари с кунжутом. 

Кусочки курицы обвалять сначала в муке, потом в яйце, а затем в панировке. Важно, чтобы она полностью покрывала мясо со всех сторон.  

Сотейник с растительным маслом разогреть так, чтобы капля яичной смеси, попавшая на поверхность, мгновенно зашипела и свернулась. Обжарить курицу, пока корочка не станет золотистой и хрустящей. Готовые наггетсы выложить на бумажную салфетку, которая впитает лишний жир. Подавать с сырным, сливочным, кисло-сладким соусами или «Барбекю». 

На гарнир к куриным наггетсам идеально подойдёт лёгкий витаминный салат с капустой и морковью

