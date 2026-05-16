Удивляем близких картофельным салатом по-баварски с охотничьими колбасками и маринованным луком

Ингредиенты

картофель — 6 шт; охотничьи колбаски — 300 г; солёные огурцы — 2 шт; красный лук — 1 шт; чеснок — 3 зубчика; зернистая горчица — 2 ч. л; растительное масло — 2 ст. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Молодой картофель тщательно помыть и отварить с подсоленной воде вместе с кожурой. Затем остудить и нарезать на четвертинки. Добавить нашинкованные огурцы.

Колбаски порубить на кусочки среднего размера и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Положить мясо к остальным ингредиентам и добавить красный лук, маринованный по специальному рецепту. Заправить салат растительным маслом, приправить солью, перцем и зернистой горчицей. Готовое блюдо можно подавать к столу как в охлаждённом, так и в тёплом виде.